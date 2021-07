Rystet over det: - Jeg har ligget vågen og tænkt alt igennem

Jesper Worre, der er rutechef for de danske Tour-etaper næste år, har de seneste dage i tankerne gennemkørt etaperne for at finde huller i sikkerheden

REDON (Ekstra Bladet): I god tid før feltet rullede Tourens danske rutechef, Jesper Worre, ud på tirsdagens etape som passager i Bertrand Charriers røde Skoda. Han er den øverste ansvarlige for ruterne i Tour de France.

Worre var med for at lære, og et vigtigt samtaleemne undervejs på etapen var de alvorlige styrt, som har plaget de første etaper af Tour de France i år. Worre har i hvert fald givet de voldsomme billeder af tilskadekomne ryttere mange overvejelser.

- Jeg har ligget vågen og tænkt alt igennem. Jeg har tænkt de danske ruter igennem for at se, om der er noget, der kan gøres bedre, siger Jesper Worre til Ekstra Bladet.

- Ingen kan udstede garantier, for styrt er en del af cykelsporten, men jeg tør sige, at der er styr på etaperne i Danmark næste år.

En af feltets danskere, Mads Pedersen, sætter ord på det voldsomme styrt og den efterfølgende protest fra rytterne.

Glade for små veje

De danske ruter er for længst fastlagt og godkendt af ASO, og der er altså ikke erfaringer fra årets Grand Départ i Bretagne, som driver Worre til at ændre på rutekortet.

- Vi har mange små veje, og det er vi glade for, men jeg kan ikke se den mindste grund til at rytterne, når de danske etaper er overstået, skulle sige, at det bare har været helt sindssygt at køre Tour de France i Danmark.

- Jeg er fortrøstningsfuld, når det gælder Touren i Danmark, men det er da klart, at når man som ruteansvarlig ser de alvorlige styrt, som vi har set i Bretagne i år, så gør det indtryk.

- Det har været vanvittigt grimt at se på. Det har været to-tre ubehagelige dage.

- Styrtet i spurten mandag (hvor Caleb Ewan brækkede et kraveben og måtte udgå, red.) var en kørefejl, og man kan sige at mange styrt i det hele taget er forårsaget af ryttere snarere end af ruten, siger Worre, som nok er den dansker, der har størst erfaring med ruteplanlægning og afvikling af store cykelløb.

Altid hektisk

Han har gennem årtier været engageret i cykelsporten og angiver det højteknologiske materiel, som er udbredt i feltet, som en medvirkende årsag til de voldsomme styrt. Cykler og hjul er lavet af umådeligt stærkt og stift materiale, som øger farten, men som også gør cyklerne mindre manøvredygtige, forklarer han.

- Det har været uhyggeligt at se de mange styrt. Om designet af ruten også spiller ind, kan man diskutere. Mandag var der en nedkørsel frem mod en opløbsstrækning, hvor man måtte forvente en massespurt, og det kan diskuteres, om det var i orden.

- Man har dog set en sådan afslutning massevis af gange før. Tilbage står, at den første uge i Touren bare altid er kritisk, siger Jesper Worre.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

PET på besøg

Som i Frankrig vil enhver forhindring på de danske ruter vil være markeret med skilte, pakket ind i stødpuder og bemandet med en official med flag og fløjte for at mindske risikoen for styrt.

Siden terrorangrebet i Nice i 2016, hvor en galning kørte en lastbil ind på en tætproppet strandpromenade og dræbte snesevis af uskyldige mennesker, har samtlige sideveje til Tour-ruten været blokeret af cementblokke, lastbiler eller store landbrugskøretøjer.

Terrorsikringen er i Danmark overladt til Politiets Efterretningstjeneste, som har haft to mand i Bretagne i år for at suge viden og erfaring til sig. Om lokale vognmænd og gårdejere vil blive bedt om at stille materiel til rådighed i Danmark er endnu uklart. Det vil det aktuelle trusselsniveau afgøre.