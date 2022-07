Rytter deklasseret efter farlig spurt: Hvad laver hun?

Silvia Persico (Valcar) endte som nummer fem på 6. etape af Tour de France Femmes, men en ulovlig manøvre har nu kostet hende dén placering.

På de sidste 100 meter fraveg italieneren sin linje i spurten og foretog et skarpt venstresving, som var tæt på at tage Maria Giulia Confalonieri (Ceratizit-WNT) ud af spillet.

Det betyder, at hun efter etapen er blevet deklasseret til en 39. plads.

Italieneren er ellers ikke sluttet dårligere end nummer 14 på de første fem etaper af Tour de France Femmes, så hun må ærgre sig over hendes dårlige beslutning få meter fra målstregen.

Se sprinten herunder ...

Fravigelse af linjen i en spurt er ulovlig, og det er løbsjuryen, som har bekræftet deklasseringen af italieneren.

'Efter at have set billeder fra afslutningen fra helikopteren har juryen stadfæstet denne beslutning. Dette skyldes, at rytteren fraviger sin valgte linje og dermed hindrer og udsætter en anden rytter for fare,' skriver løbsjuryen i deres afgørelse.

Ud over deklasseringen modtager italieneren også en bøde på 200 schweizerfranc. Det svarer til 1500 danske kroner.

Samtidig mister hun 13 point i kampen om den grønne trøje.

Etapen blev vundet af Marianne Vos (Jumbo-Visma), der tog sin sejr nummer 242 i karrieren.

Lørdag skal rytterne prøve kræfter med bjergene for første gang.

7. etape er kongeetapen, og den byder på 127 km med tre hårde stigninger undervejs. Etapen slutter kort efter toppen af Vogesernes højeste punkt, Grand Ballon.

