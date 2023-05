Rytter ramt af telefon: 'En brækket arm?'

Styrtet på målstregen af Giro d'Italias 5. etape inkluderede mindst et styk mobiltelefon og en øm tilskuer-arm

Der var kaos, da rytterne kom i mål på onsdagens 5. etape i årets Giro d'Italia.

Ikke kun fordi flere af rytterne passerede stregen glidende på asfalten, men også fordi en eller flere tilskuere spillede en ufrivillig rolle.

Igen, igen, fordi de havde travlt med at filme opløbet med fremstrakte mobiltelefoner i stedet for at se løbet.

Der var ellers drama nok.

Mark Cavendish (Astana) og Alberto Dainese (DSM) fik strejfet hinanden, og Cavendish fik påkørt Bardianis Filippo Fiorelli. Italieneren kunne kun holde balancen ved at holde kontra mod banden - og her blev det så til nærkontakt med i hvert fald en telefon. Og den eller de arme, der holdt dem.

Fiorelli holdt sig på cyklen, mens Cavendish gled over stregen til en fjerdeplads, efter at Dainese blev deklasseret for en uren spurt. Telefonerne blev slået ud af hånden på tilskuerne og ramte asfalten hårdt.

Filippo Fiorelli er på vej i banden. Foto: Jennifer Lorenzini/Reuters/Ritzau Scanpix

Her har Fiorelli kurs mod tilskuerne. Foto: Jennifer Lorenzini/Reuters/Ritzau Scanpix

En af telefonerne har ramt vejen - og det har Cavendish også. Foto: Jennifer Lorenzini/Reuters/Ritzau Scanpix

En telefon deltager i spurten, efter at den er blevet slået ud af hånden på tilskueren. Foto: Jennifer Lorenzini/Reuters/Ritzau Scanpix

Annonce:

Deres skæbne er ukendt. Det samme er ejermændenes tilstand, men der blev gættet:

'Brækket arm og ødelagt telefon?'

'Formentlig en meget brækket hånd.'

Det gik værst ud over Mark Cavendish, og han kunne efterfølgende konstatere, at knæene var lidt ømme, men at moralen var den, der havde det værst. Og så frikendte han syndebukken Dainese.

- Jeg var i en perfekt position. Klar til et kick til sprinten. Mit baghjul var på den hvide linje (det var det ikke, men det var formentlig meget regnglat alligevel, red.), og da jeg træder til, glider hjulet. Og så sker der, hvad der sker.

- Sådan er sprinterne. Alberto har ringet til mig ... Men det er en del af sprint. Jeg håber bare, at alle andre, der styrtede, er okay. Jeg så en del skrammer.

Cavendish og co. får en mulighed mere torsdag, hvor 6. etape formentlig byder på en sprint. Hvis altså ikke, et stærkt udbrud kører på de to halvhårde stigninger undervejs og formår at holde til mål i Napoli.