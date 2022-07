Så du det? Stiktosset Tour-rytter med sjov detalje

Den slovakiske specialist Peter Sagan mener, han blev klemt inde af Wout van Aert, da han spurtede for sejren i Sønderborg. Det lignede i høj grad, at det var belgieren, han pegede på i finalen

Foran hele verdens tv-seere havde han behov for at markere sig.

Med en strakt pegefinger - formentlig rettet mod Jonas Vingegaards holdkammerat Wout van Aert - signalerede Peter Sagan, at man skal opføre sig ordentligt i en Tour de France-spurt.

Den slovakiske stjerne var forbandet over, han blev lukket inde af belgieren i den gule trøje, da 3. etape skulle afgøres i Sønderborg søndag eftermiddag.

Van Aert, Sagan og Dylan Groenewegen var blandt de ryttere, der kæmpede side om side om hæderen, og et målfoto måtte i sidste ende tages i brug, før man kunne konkludere, at sidstnævnte var vinderen.

- Det er bare at kaste et blik på tv-billederne. Jeg er glad for, at jeg stadig er her i god behold. Jeg er ikke i godt humør, men vi har en jury i Tour de France, og jeg vil lade dem om komme med en dom, sagde Peter Sagan ifølge VG efter etapen med henvisning til sin vrede rettet mod van Aert.

Slovakken kom bagfra i spurten til sidst, men sprækken, der potentielt kunne have givet ham fri passage til at komme foran belgieren, blev for smal.

- Lige pludselig var jeg presset helt ind mod hegnet, afsluttede Sagan.

Artiklen fortsætter under billederne..

Spurten indledes. Foto: Thomas Samson/Ritzau Scanpix

Wout van Aert i den gule trøje får skåret Sagan af. Foto: Thomas Samson/Ritzau Scanpix

Dylan Groenewegen jubler, mens Peter Sagan har travlt med at pege på, hvad vi må formode er van Aert. Foto: Claus Bonnerup

- Ved ikke, hvad han er sur over

På billederne er det svært at se, om han faktisk peger på Jumbo-Visma-stjernen, eller om han i virkeligheden peger på Groenewegen for at vise, han var glad for, at det var ham, der vandt.

Alligevel slap Wout van Aert ikke for at svare på spørgsmål om episoden og spurten generelt, da pressen troppede op.

- Jeg hørte, at han (Sagan, red.) sagde noget, men jeg hørte det ikke så klart, fordi det larmede så meget. For at være ærlig ved jeg ikke præcist, hvad han var så sur over, eller hvor langt nede på listen han endte.

Og hvis ikke belgieren er klar over det nu, så kan vi fortælle, at Sagan blev nummer fire. Jasper Philipsen blev nummer tre, van Aert nummer to og altså Groenewegen nummer et.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst?

Herremiddag med kronprinsen blev afgørende: Sådan kom Tour de France til Danmark

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ekstra Tour: 3. etape med Camilla Boraghi