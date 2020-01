Så faldt brikkerne på plads: Riis tager kontrol over storhold

Rygterne har svirret hele efteråret, og de viste sig at tale sandt: Bjarne Riis er tilbage som teamleder på cykelsportens højeste niveau.

På et pressemøde på Hotel d’Angleterre i København onsdag præsenterede Riis sig selv som medejer af det sydafrikanske World Tour-hold NTT Pro Cycling. Han vil indgå i det daglige arbejde som øverste sportslige leder, hvilket trykker Lars Michaelsen, som er ansat som ledende sportsdirektør, et trin ned i hierarkiet.

Som en del af ejerkredsen i Virtu Cycling Group, som har erhvervet sig en tredjedel af firmaet bag det store cykelhold, får Riis afgørende indflydelse på holdets udvikling i fremtiden. De øvrige ejere af Virtu Cycling Group er milliardæren Lars Seier Christensen og ægteparret Jan Bech og Helle Andersen.

Alle i ejerkredsen er udlandsdanskere, holdet er registreret i Sydafrika, og det er fortsat halvt ejet af stifteren og teamlederen Doug Ryder, men det synes dog at være meningen, at holdet skal fremstå som et dansk projekt, når Tour de France skydes i gang i København næste år. Som World Tour-hold har NTT Pro Cycling ret og pligt til at køre det store etapeløb.

Foto: Ernst van Norde

Processen frem mod onsdagens pressemøde har været langstrakt og i de seneste måneder har der været lagt næsten tætsluttende låg over det arbejde, der har ført til erhvervelsen af holdet.

Siden slutningen af september, hvor rygtet om Virtus interesse for holdet begyndte at løbe, har det været umådeligt vanskeligt at få relevante personer i Virtu og på NTT Pro Cycling i tale.

Her og der sivede der imidlertid oplysninger ud til offentligheden, hvilket holdt rygtet i live, selv om det som tiden gik blev mere og mere usandsynligt, at en overtagelse af holdet kunne ske allerede til 2020-sæsonen.

For blot en uge siden nøjedes Lars Seier Christensen i sin nytårstale på Facebook at slå fast, at der var chance for, at der ville komme gode nyheder i januar. Den indbyggede tvivl i det udsagn vidner om det intense arbejde, der har fundet sted formentlig helt frem til det tidspunkt, da Virtu tirsdag udsendte invitation til pressemødet.

