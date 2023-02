Så gik den ikke længere: Brandvarm Cort mister trøjen

Det blev ikke til et sejrshattrick for den danske cykelrytter Magnus Cort i etapeløbet Volta ao Algarve, og han måtte samtidig aflevere løbets førertrøje efter lørdagens kongeetape.

Efter to spurtsejre til Cort sluttede 4. etape på den for løbet berømte Alto do Malhao-stigning. Her skulle klatrerne og alle med klassementdrømme køre om sejren, og den gik til Ineos-briten Thomas Pidcock. Han er også ny mand i gult.

Pidcock rykkede på de sidste 200 meter og sejrede foran Joao Almeida og Ilan van Wilder, der var henholdsvis et og fem sekunder efter. Van Wilder er kun fem sekunder efter Pidcock i klassementet.

Cort kom ind omkring 45 sekunder efter vinderen og ligger stadig godt til inden den afsluttende enkeltstart søndag.

Han var inden etapen 26 sekunder foran Pidcock. Nu er han på ottendepladsen 27 sekunder efter briten. Desværre for danskeren ligger enkeltstartsspecialisten Filippo Ganna kun yderligere fire sekunder efter.

Kasper Asgreen sad med i et tremandsudbrud, som slap tidligt afsted, men blev hentet 38 kilometer fra mål, og altså inden den reelle finale gik i gang.

Til gengæld nåede han at samle point nok til bjergkonkurrencen, så han efter etapen kunne iklæde sig løbets bjergtrøje. Magnus Cort er fortsat indehaver af pointtrøjen i løbet.

Rémi Cavagna og Kobe Goossens kørte væk på den første tur op ad Alto do Malhao 26 kilometer fra mål. De blev dog hentet ti kilometer fra mål, mens Magnus Cort placerede sig godt i feltet hen mod finalestigningen.

Et favoritfelt på omkring 30 ryttere sad samlet hen til Alto do Malhao. Ud over Cort sad også Casper Pedersen, Anthon Charmig og Frederik Wandahl i den gruppe.

Ingen af danskerne kunne dog sidde med til sidst, hvor Pidcock viste sin styrke.

Søndag skal det hele afgøres på en 24,4 kilometer lang enkeltstart, der på ruteplanen ser ret flad ud, men som reelt går op og ned hele vejen, bare uden alvorlige bakker.