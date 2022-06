Så hård var Riis: Han behandlede os som slædehunde

Vi spoler tiden tilbage.

Året er 1996.

Bjarne Riis og resten af det stjernespækkede Team Telekom-mandskab træder i pedalerne, mens den franske maj-varme piner rytterne på den sjette og sidste etape af Midi Libre-løbet.

Et optaktsløb til det Tour de France, der venter lige om hjørnet, og som kommer til at få en betydningsfuld plads i mange danskeres hjerter.

- Vi hadede ham så meget. Jeg græd næsten på cyklen. Vi havde det allesammen sådan her: 'Hvad tænkte det fjols dog på? Hvorfor dræbte han os?'

Det er den tyske motor Rolf Aldag, der har ordet. Når han ser tilbage på den dag i maj i 1996, dukker Bjarne Riis op i hans hukommelse. En holdkammerat, men til dels også mandskabets værste fjende, fordi han pressede sine hjælperyttere til det absolut maksimale.

Det taler tyskeren og øvrige hovedpersoner på Team Telekom-holdet ud om i Jan Ullrichs nye biografi 'The Best There Never Was' af Daniel Friedel.

Men Aldag stopper ikke her. Han går videre og tegner et billede af en dansk cykelrytter, der 'behandlede sine holdkammerater som slædehunde'.

Bjarne Riis vandt ikke Midi Libre det år.

Men det var på det her tidspunkt, holdet for alvor indså, at Riis mente det dybt seriøst, når han sagde, at han ville tage Tour-kampen op med superstjernen Miguel Indurain, der havde vundet Tour de France fem gange i streg årene forinden.

Bjarne Riis i den gule Tour de France-førertrøje i 1996. Foto: Ritzau Scanpix

- Jeg er ligeglad

Det gjorde Bjarne Riis. Og mere til.

Den bedste dansker i Touren var i mange år Leif Mortensen med sin sjetteplads tilbage i 1971, indtil Riis viste sig frem i 1993 med en femteplads. To år skulle der gå, før han gik to placeringer frem. Og så skete det.

I 1996 vandt han som den første og hidtil eneste dansker Tour de France. Og andenpladsen? Den satte Jan Ullrich sig på. Året efter vandt han selv det prestigefyldte cykelløb.

Forfatteren bag den nye bog om Jan Ullrich, David Friedel, har selv spurgt Bjarne Riis ind til holdkammeraternes oplevelse af danskeren og de hårde ord, der sendes i hans retning specifikke steder i biografien.

Team Telekom-holdet hyldes. På billedet ses Bjarne Riis, Georg Totschnik, Rolf Aldag, Jan Ullrich, Jens Heppner og Erik Zabel. Foto: Michael Urban/Ritzau Scanpix

Det er ret enkelt. Det er sådan, han er.

- Jeg er også sådan i dag. Jeg kan ikke bare lade ting passere. Jeg skubber til folk. Presser dem. Jeg mener, det er en del af det at være professionel. Jeg ved, at det ikke er alle, der er på den måde. Men jeg er ligeglad, fordi jeg tror på, det virker, fortæller Riis.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Bjarne Riis, men uden held.

Triumfen fra 1996 blev dog mudret godt og grundigt til omtrent 11 år senere, efter at Bjarne Riis i 2007 indrømmede brug af doping - herunder EPO, kortison og væksthormoner - i perioden 1993-1998.

Hans navn blev endda slettet fra vinderlisten, men det var en beslutning, der siden blev omgjort.

Jonas Vingegaard. Foto: MARCO BERTORELLO/Ritzau Scanpix

Stort år for Danmark

1. juli cykler Tour de France-feltet for 109. gang det store løb i gang.

26 år efter Bjarne Riis vandt løbet i 1996.

Denne gang går starten i Danmark, og danskerne kan blandt andet glæde sig til igen at se Jonas Vingegaard på sadlen.

Den 25-årige klatrer fra Glyngøre tog fusen på hele verden, da han overraskede i 2021-udgaven med en andenplads - kun overgået af det slovenske vidunderbarn Tadej Pogacar.

Og hvem ved? Måske han ligesom Bjarne Riis en dag kan kalde sig vinder af Tour de France.

Jonas Vingegaard, Kasper Asgreen og Mads Pedersen har de seneste år markeret sig med store resultater - få her eksperternes bud på, hvem der bliver morgendagens danske stjerner.

