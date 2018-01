Så skete det igen: Topryttere mejet ned af lastbil

Torsdag eftermiddag var det professionelle cykelfelt tæt på atter at blive ramt af en tragedie, da en lastbil i Sydafrika kørte to ryttere fra World Tour-holdet Quick-Step ned. En tredje rytter, nemlig Bob Jungels, var med på træningsturen, men han slap uskadt.

De to andre, Laurens De Plus og Petr Vakoc, blev slynget i asfalten og måtte snarest køres på hospitalet. De Plus fik konstateret mindre stødskader på lunger og nyrer. Han ventes udskrevet fra hospitalet inden for få dage, oplyser Quick-Step-holdet i en pressemeddelelse.

Petr Vakoc kom mere alvorligt til skade, idet han pådrog sig flere brud på ryghvirvler, hvilket sender ham under kniven senere torsdag.

I pressemeddelelsen fortæller Bob Jungels, hvad der hændte på træningsturen:

- Jeg hørte pludselig en høj lyd, og sekundet efter så jeg Laurens og Petr på jorden. Jeg så ikke lastbilen komme bagfra, men den må have ramt dem med venstre sidespejl eller måske endog venstre side af fronten (der er venstrekørsel i Sydafrika, red.).

- Jeg løb hen til dem, og jeg kunne se, at de var kommet til skade. En dame i vejkanten hjalp med at ringe efter en ambulance, da vores træner Koen (Pelgrim, red.) bad om hjælp.

- Det var virkelig hårdt at se dem sådan, og jeg håber, de vil komme sig over det her snart. Jeg ønsker de hurtig bedring, siger Bob Jungels i pressemeddelelsen.

Sidste år blev feltet lammet af sorg og chok, da italieneren Michele Scarponi blev dræbt under træning i Italien, da han blev ramt frontalt af en varebil. For to år siden blev seks ryttere fra det tyske Team Sunweb pløjet ned af en bil i Calpe i Spanien, hvilket kostede flere ryttere alvorlige skader.

Se også: Cykelverdenen i chok: Fuglsangs holdkammerat død i træningsulykke

Se også: OL-sprinter pløjet ned af bil: Karrieren i fare

Se også: Bil pløjer ind i danskerhold - verdensstjerne slemt skadet

Sørens søn er Tour de France-stjerne: Tja, fisker kunne han jo ikke blive