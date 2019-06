Så slemt er Froome kommet til skade

De bange anelser omkring Chris Froome blev onsdag aften bekræftet, da hans hold, Team Ineos, offentliggjorde listen med den 34-årige brites skader, han pådrog sig ved et styrt onsdag, da han gennemkørte enkeltstartsruten i Critérium du Dauphiné.

Det drejer sig som ventet om et brækket lårben i højre side, men også den højre albue og flere ribben er brækkede.

Den 34-årige Tour-favorit kommer derfor i sagens natur ikke til at køre med i sommerens Tour de France, der starter om tre uger. Til stor ærgrelse for holdets manager, Dave Brailsford.

- Selv om vi alle ved, at der er risici i vores sport, er det altid traumatisk, når en rytter styrtet og pådrager sig alvorlige skader.

- Chris havde arbejdet utroligt hårdt for at komme i fantastisk form, og han var på rettet spor til Touren, som han nu desværre misser.

- En af vore store styrker på dette hold er at stå sammen i svære øjeblikke, og vi vil sikre os, at vi gør alt, der står i vores magt for at støtte Chris og hans familie, siger Brailsford til holdets hjemmeside.

Her bliver det også forklaret, at Froome først blev bragt til hospitalet i Roanne, men at han senere blev overført til universitetshospitalet i St. Etienne med helikopter.

Chris Froome ankommer i helikopter til universitetshospitalet i St. Etienne. Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix

Officielt: Froome ude af Tour de France

Flyvende Fuglsang tættere på førertrøjen

Se også: Bjarne Riis' projekt styrtbløder: Millionerne fosser ud