Jonas Vingegaard understreger gang på gang, at hans succes bunder i en stor holdindsats. Men det er ikke kun rytterne på Jumbo-Visma, som støtter kaptajnen. Ekstra Bladet giver her et unikt indblik i persongalleriet, der udgør inderkredsen i staben omkring Tour-vinderen

Det er ingen hemmelighed, at Jonas Vingegaard føler sig godt tilpas på Jumbo-Visma.

Danskeren har tidligere beskrevet, at han anser holdkammeraterne som nogle af sine bedste venner, og Tour-vinderen har igen og igen pointeret, at han får enorm støtte fra sine kolleger under etaperne.

Men det er ikke kun Sepp Kuss, Wout van Aert og resten af rytter-slænget, der sørger for at pakke Vingegaard godt ind under verdens største etapeløb.