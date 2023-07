Sådan skal Vingegaard fejres

Onsdag kan danskerne få lov til at hylde årets Tour de France-vinder ved Københavns Rådhus og i Tivoli

Nu det gult igen!

Med kun en enkelt etape tilbage af årets løb er Jonas Vingegaard mere eller mindre officielt blevet vinder af årets Tour de France, og det skal naturligvis fejres.

Søndag vil der blive kørt en parade-etape med målstreg på ikoniske Champs Elysees.

De Tour-glade danskere må dog vente tålmodigt, før de kan hylde Tour de France-vinderen på dansk grund.

Først onsdag kommer Jonas Vingegaard nemlig til København, hvor han så skal hyldes på Rådhuspladsen. Det oplyser Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

Onsdag klokken 11.30 kører Vingegaard i bil fra Københavns Lufthavn til Rådhuspladsen, hvor menuen naturligvis bestå af de klassiske rådhuspandekager. Det er herefter planen, at han klokken 13.40 vil gå ud på balkonen for at vinke til danskerne.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Tusindvis af mennesker var til stede sidste juli, da Jonas Vingegaard blev hyldet for at vinde Tour de France. Foto: Jonas Olufson.

Annonce:

Også Statsminister Mette Frederiksen vil være til stede på Rådhuset, hvor hun holder tale.

Festen fortsætter

Men det bliver selvfølgelig ikke slutningen på det hele.

For efter fejringen på rådhuset går turen klokken 16 til Tivoli, hvor fejringen fortsætter. Det oplyser Tivoli.

Forlystelsesparken oplyser også, at flere af de danske Tour de France-ryttere vil være til stede i Tivoli, hvor TV 2-værten Stine Bjerre vil stå for interviews.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Efter at have været på en tur på Rådhuset sidste år, blev Jonas Vingegaard også fejret i Tivoli. Foto: Jonas Olufson

Her kommer bandet Scarlett Pleasure også og synger tillykke for den danske stjerne.

Fejringen i Tivoli forventes afsluttet klokken 17.30, men det slutter selvfølgelig ikke bare der for Jonas Vingegaard.

Hjem til Jylland

Torsdag går turen så til hjembyen Glyngøre, hvor byen skal fejre deres lokale helt.

Vingegaard får derfor nogle travle dage efter Tourens afslutning.

Inden hovedpersonen vender snuden mod Danmark, så skal han først en tur forbi Holland. Her skal han mandag cykle endagsløbet 'Daags Na De Tour'

Det er endnu ikke blevet bekræftet, hvad Jonas Vingegaard skal tirsdag.

Ekstra Bladet kommer til at være til stede før, under og efter onsdagens fejring, og du kan naturligvis følge det hele på eb.dk.