Sådan vil han knække Vingegaard

Tadej Pogacar har ikke tænkt sig at give op uden kamp og melder ud, at han har tænkt sig at angribe Jonas Vingegaard igen og igen

CARCASSONNE (Ekstra Bladet): 2 minutter og 22 sekunder.

Så meget skiller lige nu Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar i toppen af klassementet i årets Tour de France. Ifølge den slovenske stjerne er det meget tid, og han har derfor en helt klar plan for de kommende dage, hvor Pyrenæerne er på menuen.

ANGRIB!

Det fortæller UAE Emirates-stjernen på et virtuelt pressemøde mandag eftermiddag.

- Jeg er nødt til at gribe alle de muligheder, jeg får. Ved ethvert bjerg, der er, skal jeg prøve at angribe og prøve at køre så hårdt i bjergene som muligt, så jeg kan tage noget tid. Jeg vil give alt, hvad jeg har, og så håber jeg, at jeg ikke har noget at fortryde efter.

Tadej Pogacar i den hvide ungdomstrøje vil angribe og angribe for at forsøge at knække Jonas Vingegaard. Foto: Claus Bonnerup

- Jeg er virkelig langt bagud. Det kommer selvfølgelig an på benene, men hvis jeg ser en mulighed for at angribe, så vil jeg gøre det. Og der er mange chancer på de kommende etaper, fortæller den altid smilende slovener.

Den 23-årige UAE-rytter er fuldt ud bevidst om, at han indtil videre ikke har kunnet få skovlen under sin danske rival.

Flere gange har Pogacar ellers forsøgt at komme af med Jonas Vingegaard, men hver gang har den 25-årige thybo klistret sig fat på slovenerens baghjul.

Det giver ham dog endnu mere ild i øjnene.

- Jeg får kun mere motivation af det. Han er manden at slå. Han har været rigtig stærk, og på Alpe d'Huez sad han med mig. Men hvis jeg måske var gået dybere og havde haft lidt mere selvtillid, så kunne jeg måske have taget noget tid.

Tadej Pogacar er indtil videre ikke lykkedes med at komme af med Vingegaard, når han har forsøgt at angribe. Foto: Claus Bonnerup

Selvtilliden ser dog ud til at være tilbage hos den dobbelte Tour-vinder, der som altid var fyldt med overskud under mandagens pressemøde på rytternes sidste hviledag.

Han glæder sig derfor også til de kommende etaper.

- Jeg tror, at der kan ske meget på tre dage. Vi er alle ved at være lidt trætte både mentalt og fysisk, og man kan have en dårlig dag. Så det bliver et par interessante dage, siger han.

Selvom det i mange eksperters øjne ligner en duel mellem Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar i kampen om at ende øverst på podiet i Paris, så udelukker den slovenske stjerne ikke, at andre kan nå at blande sig.

Tadej Pogacar lægger presset over på Jonas Vingegaard, når det kommer til favoritværdigheden. Foto: CHRISTIAN HARTMANN/Ritzau Scanpix

Han er dog ikke i tvivl om, hvem der lige nu er den altoverskyggende favorit.

- Jonas er uden tvivl den, der står bedst. Han har to minutter og nogle og tyve sekunders (22, red.) fordel. Han er uden tvivl favoritten. Jeg tror stadig, at ryttere omkring top seks kan række ud efter podiet og den gule trøje.

- Som man har set, kan man knække én dag og tabe meget tid. Jonas har lige nu en stor fordel, men der er stadig en del ryttere, der kan vinde det her løb.

Fordel eller ej. Tadej Pogacar lyder som en mand, der vil i offensiven.



Bliv klædt på til den sidste tour-uge i Ekstra Bladets podcast 'Ekstra Tour', hvor vi diskuterer, hvor Vingegaard og Pogacar står på løbets sidste hviledag efter mandefaldet på Jumbo-Visma søndag.