Særlig detalje bag kæmpe triumf

Når det kommer til nedkørsler, er Matej Mohoric en foregangsmand.

Det viste han allerede i 2013, da han blev U23-verdensmester med den teknik, hvor han satte sig ned på overrøret og gjorde sig mere aerodynamisk.

En teknik, der blev kopieret i stor stil, inden den i sidste sæson blev forbudt.

Lørdag var han så på banen med flere revolutioner, da han vandt Milano-Sanremo efter et uimodståeligt angreb på nedkørslen efter Poggio i den absolutte finale.

I mål efter sejren i den monumentale klassiker afslørede han, at han fik lidt hjælp til den hæsblæsende nedkørsel, hvor han flere gange undgik styrt efter at have hevet sig op af en afløbsrende og reddet sig fri af en klippebvæg.

Han kørte nemlig løbet med en såkaldt dropper post i stedet for en almindelig sadelpind.

En dropper post kan med hydraulik justere sadelhøjden, og rytteren kan betjene den med en knap på styret. Det ses ofte i mountainbikesporten, hvor det giver ekstra kontrol på især nedkørsler - men ingen har indtil nu benyttet den med succes på landevejen.

På billedet kan man se den krave på sadelpinden, der kan køre op og ned. Foto: Tim de Waele/Getty Images

- Jeg har tænkt over dette løb hele vinteren. Holdet fremkom med et forslag om at benytte en dropper post, fordi løbet passer mig godt, og det har en nedkørsel helt til sidst.

- Holdet satte en cykel op til mig - vi havde planlagte det længe. i første omgang tænkte jeg, at det nok ikke gav den store forskel på nedkørslen, men så prøvede jeg den under træning, og første gang blev jeg overrasket over, at den var meget sikrere.

- Hvis du kører normalt, giver den mere kontrol, og hvis du kører fuld gas, så kan du kører en smule hurtigere. Det er lettere at undgå kørefejl eller at rette dem, hvis de opstår, sagde Mohoric efter karrierens største sejr.

Men den succes, Mohoric har haft i sit ene løb med den justérbare dropper post, kan vi formentlig forvente at se dem som en integreret del af især endagesløb eller på etaper med skrappe nedkørsler.

Der er selvfølgelig også den mulighed, at den internationale cykelunion, UCI, helt vælger at forbyde brugen. Det er i hvert fald sket tidligere med talrige innovative og kreative løsninger.

