Sætter sig på hele podiet

Cykelholdet Ineos har i den grad vist sin styrke i etapeløbet Volta a Catalunya.

Da rytterne søndag eftermiddag kørte i mål på 7. og sidste etape i Barcelona, kunne det britiske hold juble over de første tre pladser i klassementet.

Adam Yates, Richie Porte og Geraint Thomas blev henholdsvis nummer et, to og tre i løbet og satte dermed en streg under Ineos-dominansen.

Etapesejren kom de dog ikke i nærheden af i Barcelona.

En stærk udbryderduo bestående af Lotto Soudals Thomas De Gendt og Bahrain Victorious' Matej Mohoric skabte et stort hul til en række andre udbrydere og favoritgruppen på den velbesøgte rute.

Med cirka fem kilometer til mål kørte De Gendt fra Mohoric, og belgieren tog dermed sin første sejr, siden han vandt en etape i Tour de France i juli 2019.

Mohoric kørte slukøret over stregen et lille halvt minut senere som nummer to, mens ungarske Attila Valter fra FDJ-holdet tog tredjepladsen.

1. etape af Volta a Catalunya fik en dansk vinder, da De Gendts holdkammerat Andreas Kron mandag kørte først over målstregen i en mindre gruppe. Allerede dagen efter måtte han dog overdrage løbets hvid-grønne førertrøje til portugiseren Joao Almeida efter en enkeltstart.

Kron udgik med sygdom på 4. etape.