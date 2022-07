Samtlige coronatest i Tour de France er negative

Hele Tour de France-feltet er coronafrit.

Det er konklusionen, efter at samtlige ryttere blev testet umiddelbart efter søndagens etape. Alle coronaprøverne var således negative.

Det oplyser Den Internationale Cykelunion (UCI) mandag på sin hjemmeside.

- UCI minder dog om, at reglerne, der er blevet introduceret over de seneste to år for at sikre alles helbred og sikkerhed, stadig står ved magt, skriver UCI på sin hjemmeside.

- Det inkluderer kravet om at bære mundbind, at holde tilstrækkelig med afstand til andre og at afspritte hænder.

Dermed kan alle de 165 tilbageværende ryttere i feltet stille til start tirsdag, hvor der skal køres 148,1 kilometer fra Morzine til Megève med afslutning på en kategori 2-stigning.

Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard og resten af Tour de France-feltet blev hevet ind til en coronatest, lige efter de havde krydset målstregen i Chatel søndag.

Her fik rytterne foretaget en kviktest med en vatpind i næsen. Flere ryttere udtrykte efterfølgende bekymring for det mulige udfald, men alle kan altså ånde lettet op.

Tre ryttere er indtil videre udgået med corona undervejs i Tour de France. Det drejer sig om norske Vegard Stake Laengen (UAE), Geoffrey Bouchard (AG2R) og Guillaume Martin (Cofidis).

I dagene op til Tour-starten i Danmark blev seks ryttere afholdt fra at stille op på grund af smitte, eller fordi de var nærkontakt til en smittet.