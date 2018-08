Satte danskerne til vægs: Belgisk verdensmester kan feste i København

Det blev en succes at tilmelde sig PostNord Danmark Rundt for 23-årige Wout van Aert.

Søndag vandt belgieren således det danske etapeløb, efter at 5. etape var kørt med afslutning på Frederiksberg Allé på Frederiksberg.

Løbets sidste etape blev vundet i en massespurt af belgiske Tim Merlier, der spurtsejrede sig til sin anden etapesejr i løbet, da han også vandt 3. etape fredag.

Dermed blev søndagen og hele løbet en stor succes for Vérandas Willems-holdet, som både tæller blandt andre Wout van Aert og Merlier.

Van Aert var næppe kendt i den brede offentlighed i Danmark før løbet, men han har tidligere vundet VM i cykelcross tre gange i karrieren.

Det skete i 2016, 2017 og 2018, og til februar forsvarer han sin VM-titel på dansk grund i Bogense.

Den sidste etape i PostNord Danmark Rundt bød ikke på paradekørsel, som man kender det fra eksempelvis sidste etape i Tour de France.

Ruten var på 198,8 kilometer, og der blev sluttet af med ti omgange på Frederiksberg Allé.

Med 32 sekunder ned til den danske BHS-Almeborg-Bornholm-rytter Rasmus Quaade inden etapen, så lignede det, at kun uheld kunne fravriste Wout van Aert sejren.

Quaade havde da også på forhånd indstillet sig på, at han primært skulle bruge etapen på forsvare sin samlede andenplads.

Det lykkedes, og han sluttede de 32 sekunder efter belgieren i den samlede stilling med Lasse Norman Hansen på tredjepladsen.

19 ryttere var i front med 84 kilometer til mål og et forspring på 37 sekunder.

Feltet med klassementfavoritterne hentede dog gruppen ved Dalgas Boulevard, og så blev der slået kontra.

En gruppe på fem ryttere havde et forspring på lige under et minut med 40 kilometer igen. I gruppen sad Robin Carpenter og Adam De Vos samt danskerne Casper Pedersen, Nicolai Brøchner og Tobias Mørch Kongstad.

Med 32 kilometer tilbage var Brøchner væk, og feltet jagtede, og med 20 kilometer igen var forspringet nede på omkring et halvt minut.

Christopher Juul Jensen havde over et minut op til Wout van Aert i den samlede stilling og forsøgte at køre væk, men belgieren var over ham med det samme.

Det betød, at førergruppens forspring skrumpede ind, og Casper Pedersen forsøgte et sidste angreb og fik 24 sekunder til feltet med 13 kilometer til mål.

Et slemt styrt i feltet gik ud over blandt andre en tydeligt frustreret Mads Pedersen, der lørdag vandt løbets enkeltstart.

Det lignede dog en umulig mission for Casper Pedersen inden sidste omgang med 12 sekunder ned til feltet.

