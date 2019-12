Satte verdensstjerne på plads: 'Kom til tiden!'

Mads Pedersen topper med sit verdensmesterskab i landevejscykling Ekstra Bladets liste over de 100 største danske sportspræstationer i 2019. Han lod sin nye italienske holdkammerat forstå, at man ikke 'pisser' på danskerens mødetider

En ‘no bullshit’-type. Det er nok den karakteristik, der oftest er givet af Mads Pedersen. En fyr, der siger tingene, som de er, og gør, hvad der skal til. Ingen omsvøb. Ingen smarte managementvendinger, hvis betydning blæser i vinden.

Ingen bortforklaringer, ingen undskyldninger, ingen svinkeærinder. Bare lige ud ad landevejen. Ingen ‘bullshit’ her.

Det sikrede ham i september verdensmesterskabet i landevejscykling i Yorkshire i England efter et helvedesridt på seks en halv time i et forbistret uvejr, som krævede afkortning af ruten på grund af oversvømmelser.

Bidende kulde, silende regn, ruskende blæst. Præcis, hvad Pedersen havde drømt om, og præcis, hvad de fleste andre havde frygtet. ‘Jeg håber bare, at det pisser ned hele dagen. Altså, jeg mener, sådan virkelig bare pisser ned,’ sagde Pedersen med et grin dagen før.

Det gjorde det, og Pedersen opfyldte sin drøm. Han sled storfavoritterne op, kørte i spurten fra italieneren Trentin og gav danske cykelfans en oplevelse, de aldrig glemmer. Med sit verdensmesterskab topper han Ekstra Bladets liste over de 100 største danske sportspræstationer i 2019.

- Fornemt! Det er altid rart, at der er nogle derhjemme, der synes, det er fedt, når det går os godt ude i verden, siger Mads Pedersen til Ekstra Bladet.

- Det gør det endnu større for sådan en som mig at lave et godt resultat, når jeg mærker, at dem derhjemme følger med og føler, at de selv er en del af det.

Lørdag kørte Mads Pedersen 100 km parløb med Michael Mørkøv i Ballerup Super Arena. Parret blev nummer to efter Niki Terpstra og Iljo Keisse. Foto: Jan Sommer.

Han fejrede fødselsdag på en træningslejr på Sicilien i december. 24 år, blev han. I tre sæsoner har han kørt på World Tour-niveau for det amerikanske Trek-Segafredo-mandskab, hvor han med en andenplads i monumentet Flandern Rundt i 2018 bekræftede sit talent. Også for sig selv.

Allerede som ganske ung var han en beslutsom, uforfærdet gut, som ikke undertrykte sin foragt for bullshit og gerne satte ord på sine ambitioner. Da han var 16, erklærede han, at han ville vinde juniorernes Paris-Roubaix året efter. Han holdt ord. Samme år blev han nummer to ved juniorernes VM.

- Jeg har lært hjemmefra, at det er o.k. at tro på sig selv, og at det er o.k. at sætte barren højt en gang imellem, siger Mads Pedersen, som på Sicilien lod sin nye holdkammerat, superstjernen Vincenzo Nibali, vide, at han ikke står model til hvad som helst.

Mads Pedersen blev søndag kåret til Årets Cykelrytter i Danmark, da han stillede op i et stævne i Odense. Foto: Tim Kildeborg Jensen/Ritzau Scanpix

En morgen lod Nibali sine nye holdkammerater stå og trippe foran hotellet i en halv time, før han fandt det betimeligt at slutte sig til dem, så holdet kunne komme i gang med dagens opgaver.

- Vi stod ti mand og ventede på ham i 30 minutter fra klokken kvart over seks om morgenen. Det er sgu bare ikke i orden, og det fik han så også at vide, fortæller Mads Pedersen.

- Siden lavede vi sjov med det, men nu ved han godt, at jeg blev pisset af over det, siger Pedersen.

- Med VM-trøjen har du vel også vundet større autoritet?

- Det er ikke trøjen, der betyder noget. Det havde jeg sagt til ham uanset, hvilken trøje jeg havde på. Sådan noget der gider jeg ikke finde mig i, siger Pedersen.

- Jeg kan bare sige, at jeg ikke har ændret det mindste ved mig selv og den måde, jeg er på. Jeg har ikke brugt verdensmesterskabet til at få mere opmærksomhed eller få flere til at lytte til mig.

- Jeg siger tingene, som de er. Det gjorde jeg før, det gør jeg efter, og det vil jeg gøre altid, siger Mads Pedersen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Alle vil have en bid: - Man får hurtigt nye venner

Alle vil have en bid af verdensmesteren. Det gjaldt også ved nytårsstævnet i Ballerup Super Arena lørdag aften. Foto: Jan Sommer.

Mads Pedersen har kun kørt tre løb i VM-trøjen, men presset fra medierne og fansene har han mærket hver dag siden triumfen i Yorkshire.

- Nogle gange vil man uundgåeligt blive opfattet som en idiot, for desværre har jeg ikke fem-ti minutter til alle, der beder om det, og nogle gange er der bare ikke lige tid til at skrive autograf nummer 150, siger Mads Pedersen, som knapt kan se en ende på rækken af folk, der vil have en bid af hans succes.

- Man får hurtigt en masse nye venner, ikke? Mange af dem vil bare en det bedste, tror jeg, men man skal bare hele tiden huske, hvem der også var der i de dårlige perioder.

- Det er dem, der er vigtigst, siger Mads Pedersen, som med assistance fra holdets pr-stab med hård hånd sorterer i de mange tilbud for at sikre, at han får ro til at fokusere på at køre stærkt på cykel.

- Får jeg ikke trænet nok og forberedt mig ordentligt, så kører jeg bare ikke stærkt nok, siger han.

- Jeg er verdensmester, men jeg er også lavet af kød og blod, og jeg har ganske enkelt ikke tid til at gøre alle glade.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Respekt for håndboldherrerne

Mads Pedersen skyder først over stregen i Harrogate efter mere end seks timer i sadlen i et modbydeligt uvejr ved VM i Yorkshire i september. Foto: BEN STANSALL / AFP / Ritzau Scanpix

Mads Pedersen er stolt af den hæder, han modtager som verdensmester i landevejscykling, men han rangerer en anden dansk VM-titel som en større bedrift:

- Skulle jeg selv pege på den fornemste præstation i 2019, så er det håndboldherrerne, der vandt VM. De er sgu altid gode, og de spiller altid på et højt og stabilt niveau, siger Mads Pedersen.

- Det, jeg har lavet i 2019, er jo mere sådan en præstation, hvor man lige topper på dagen, mens håndboldherrerne hen over mange år har været verdensklasseatleter.

- Jeg er stadig på vej op i min karriere, og jeg har ikke nået min karrieres højdepunkt endnu. Hvis jeg mente dét, så kunne jeg lige så godt stoppe her og nu.

Først nu begynder det rigtigt hårde arbejde, siger han. Det er nu, han skal bevise, at han hører til blandt de bedste.

- Alle cykelryttere vil vinde, og når de har vundet, vil de vinde igen. Hvorfor stille sig tilfreds med ét godt resultat, når der er mulighed for at lave et mere?

- Det er selvfølgelig stort at vinde VM, men jeg er ikke tilfreds. Jeg vil opnå mere end det, siger Mads Pedersen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lægger pres på sig selv

Mads Pedersen hyldes i Thorvald Ellegaard Arena i Odense, da han søndag kåres til Årets Cykelrytter af Danmarks Cykle Union. Foto: Tim Kildeborg Jensen/Ritzau Scanpix

Klassikerne i Belgien og Nordfrankrig er atter Mads Pedersens store mål i foråret, men han regner ikke sig selv blandt favoritterne, selv om han kørte fra alle i Yorkshire.

- VM-trøjen gør mig ikke til favorit. Jeg har skilt mig ud ved et par lejligheder og har lavet et godt resultat, siger Mads Pedersen.

- Nu skal jeg vise, at jeg kan bære trøjen og sidde der hver gang, vi kører cykelløb.

- Er du nervøs?

- Nej, det er jeg ikke. Er jeg toptunet, og gør jeg mit absolut bedste, når det går løs, så kan jeg ikke forvente mere af mig selv.

- Der vil være et pres udefra, men tro mig: Det tungeste pres er det, jeg lægger på mig selv. Er der en, der gerne vil lave resultater med den trøje på, og vise, at han er trøjen værdig, så er det sgu mig.

- Indfrier jeg mine egne forventninger, så er der ingen, der bliver skuffede, siger Mads Pedersen.

Se også: Verdensmesteren slår Fuglsang og får ny stor hæder

Fuglsang er kongen af 2019!

Se også: Riis lukker sit hold: Bekymring for fremtiden

Se også: Særlig gave til Mads Pedersen efter VM-triumf