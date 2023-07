Savnet er enormt: - Det er aldrig rart

Jonas Vingegaard er væk fra familien i næsten halvdelen af året, og det er ikke blevet nemmere at rejse væk, efter at datteren Frida er blevet ældre

Jonas Vingegaard kunne tirsdag glæde sig over, at hustruen Trine og datteren Frida gæstede Jumbo-Vismas holdbus før starten på 10. etape.

Den danske Tour-vinder sætter stor pris på, at familien har meldt sin ankomst ved Tour de France, og lykken lyser ud af ham, når de er samlet.

Det er langt fra altid, at muligheden byder sig for samvær med de nærmeste, når man har status som professionel cykelrytter og primært skal passe sin træning og køre løb i terræn, som ligger langt væk fra Danmarks grænser.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Jonas Vingegaards hustru, Trine, og datteren Frida var mødt op i startbyen Vulcania for at sende Tour-vinderen godt afsted på 10. etape. Foto: Tariq Mikkel Khan

Mange dage i udlandet

Og det er alle dage hårdt at sige farvel, når pligterne kalder i udlandet. Det fortæller Vingegaard på et pressemøde efter 10. etape.

- Jeg tror ikke, at der er mange, som ved det. Men i løbet af året er jeg formentlig væk fra min familie i 150 dage, hvilket er meget, siger han.

- Så det er meget at give afkald på, og det er aldrig rart at forlade familien. De savner mig altid. Især min datter, som nu er så gammel, at hun virkelig er begyndt at savne mig, forklarer danskeren.

Allerede på søndagens 9. etape, der sluttede på toppen af Puy de Dome, blev familien genforenet for første gang i dette års udgave af Touren.

- Det betød rigtig meget for mig. Lige så snart jeg så dem, glemte jeg alt om dagens cykelløb. Jeg blev bare virkelig glad, og det betyder alt for mig, svarede Vingegaard, da Ekstra Bladet spurgte ham ved den lejlighed.