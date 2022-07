Scorer nyt job efter dansk Tour-fest

Nu tidligere talsmand for Grand Départ Copenhagen, Alex Pedersen, skal være direktør for Samn Forsyning

Alex Pedersen var en af hovedpersonerne bag den danske Tour de France-start. Men nu skal han være direktør for vandselskabet Samn Forsyning.

Det skriver Horsens Folkeblad.

Selvom han ikke har erfaring inden for forsyningsbranchen, mener bestyrelsesformand for Samn Forsyning Aps og Horsens vand, Andreas Boesen, at han er den rette til jobbet.

- På trods af et meget stærkt ansøgerfelt var det et enigt ansættelsesudvalg, der pegede på Alex Pedersen som den rette direktør for Samn Forsyning og de to selskaber Horsens Vand og Odder Spildevand, siger han.

Alex Pedersen (tv) og Joachim Andersen (th) er nøglepersonerne bag den danske Tour-start. Foto: Privat

Selvom der umiddelbart er langt mellem cykling og vandforsyning, mener Pedersen også, at han har kompetencerne til topposten.

- Jeg har en stor samfundsinteresse, som jeg hos Samn Forsyning kan kombinere med mine kompetencer inden for ledelse og udvikling. Ikke mindst Samn Forsynings fokus på den grønne omstilling sammenholdt med den vigtige samfundsopgave, det er at sikre rent drikkevand og ansvarlig håndtering af spildevand, har vakt min interesse, lyder det fra ham.

Alex Pedersen er blandt andet tidligere viceadministrerende direktør i Jysk Fynske Medier.

Senest var han talsmand og tidligere administrerende direktør for Grand Départ Copenhagen, og han var sammen med vennen Joachim Andersen initiativtager til en Tour-start på dansk grund.

55-årige Pedersen har en lang karriere inden for cykelsporten både som rytter og sportsdirektør bag sig.

