Se beløbene: Vingegaards hold har tjent mest

Cykelekspert Per Bausager har fulgt Touren tæt siden 1969, men han mindes ikke en Tour de France, der har haft den samme mængde spænding som denne. Hvis du har Tour-abstinenser, så kan du lytte til søndagens spændende episode af 'Ekstra Tour', som udover Per Bausager byder på et visit fra skuespiller Lars Bom.