Se billedet: Knækkede tand i kraftanstrengelse

Victor Campenaerts bed tænderne så hårdt sammen i kampen for en topplacering, at hans tand knækkede

Cykelrytteres vilje til at vinde er velkendt, men Victor Campenaerts tog den alligevel en tand længere, da han jagtede en podieplads i onsdagens udgave af Dwars door Vlaanderen.

Her pressede den belgiske Lotto-Soudal-rytter sig så voldsomt, at han knækkede en tand, da han bed smerterne i sig for at få en podieplacering i det løb, der lægger hans hjerte nær.

Se billedet her:

Victor Campenaerts var med i finalen og satte et angreb ind, der bragte ham i førerposition, men seks kilometer inden målstregen blev han hentet af Tiesj Benoot (Jumbo-Visma) og Tom Pidcock (Ineos Grenadiers).

Ifølge Lotto-Soudal var det i forsøget på minimum at holde tredjepladsen, at belgieren knækkede sin tand i ren og skær kraftanstrengelse.

I fjor vandt Campenaerts 15. etape af Giroen, da han kørte for Qhubeka-mandskabet. Foto: Jennifer Lorenzini/Ritzau Scanpix

Det lykkedes dog ikke Victor Campenaerts at holde en podieplacering, da også den senere vinder, Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), gled forbi.

- Vi samarbejdede godt i vores gruppe, og i sidste ende føler jeg, at jeg havde benene til at vinde løbet, men man har også brug for held. Jeg er ganske skuffet over at gå glip af podiet, lød det fra Victor Campenaerts efter løbet ifølge cyclingweekly.com.

Næste mål for Victor Campenaerts er søndagens Flandern Rundt, hvor flere danskere forhåbentlig vil bide skeer med Campenaerts og et par af de andre stærke belgiere ...

