'Se på ham - han er interessant'

‘Se på ham. Han er en interessant rytter,’ sagde Bjarne Riis til enkeltstartseksperten Michael Rogers, da de på NTT Pro Cyclings nyligt overståede træningslejr i Spanien for første gang så 22-årige Andreas Stokbro på en enkeltstartscykel.

Ekstra Bladet var med på træningsturen, som bød på en otte kilometer lang tidskørsel. Stokbros tid svæver i det uvisse, men flere i den store trænerstab nikkede anerkendende.

- Han er en spændende rytter. Der er noget at bygge på. Der er også lidt at arbejde med, men det er fedt at se en så ung fyr træde ind på et stort hold som det her og gøre det så godt, sagde Riis til Ekstra Bladet.

- Jeg kendte ikke meget til ham, før jeg kom her til træningslejren, så det har været en positiv overraskelse at møde ham, sagde Riis.

Bjarne Riis og Michael Rogers - tidligere trefoldig verdensmester i enkeltstart - overvåger træningen på enkeltstartscyklerne på NTT Pro Cycling. Her i samtale med den norske stjernerytter Edvald Boasson Hagen. Foto: Ernst van Norde.

Stokbro skrev kontrakt med NTT Pro Cycling endnu før, Bjarne Riis fik indflydelse på holdet. Han satte også sin underskrift på kontrakten, før det stod klart, at Lars Michaelsen ville blive ledende sportsdirektør på holdet.

Stokbro var allerede i 2018, da han kørte på kontinentalniveau for det fynske Riwal-hold, på nippet til at tage springet til World Tour, fortæller han.

Det helt rigtige tilbud udeblev imidlertid, og han besluttede så at blive endnu en sæson på Riwal, som i 2019 avancerede til prokontinental-niveau. Da Stokbro vandt U23-rytternes udgave af brostensklassikeren Flandern Rundt, begyndte de gode tilbud at løbe ind.

Andreas Stokbro skrev kontrakt med NTT Pro Cycling før, Bjarne Riis fik indflydelse på holdet. Han rådførte sig forinden med Lars Michaelsen - uden at vide, at også Michaelsen stod foran et skifte til det sydafrikanske hold. Foto: Ernst van Norde.

- Efter den sejr skrev min agent nærmest hver uge til mig om hold, der viste interesse. Derfra er der stadig langt til en kontrakt, og til sidst valgte jeg så det her hold, siger Stokbro.

- Hvorfor vælge et hold, som sportsligt har klaret sig temmelig dårligt i de seneste sæsoner?

- Jeg fik bekræftet, at der var mange ændringer på vej på holdet, og jeg tror på, at det også kan være en god ting at komme ind på et hold, hvor man kan være med til at ændre kulturen og være med til at vende tingene, siger Stokbro.

Allerede i 2018, da han kørte på kontinentalniveau, var der bud efter Andreas Stokbro på World Touren. Det udmøntede sig dog ikke i et konkret tilbud før året efter, da han havde vundet ungdommens Flandern Rundt. Foto: Ernst van Norde.

Riis glæder sig over sin klassikertrup, hvor danske Michael Valgren og norske Edvald Boasson Hagen er stjerner, mens Stokbro forventes at blive en værdifuld hjælperytter.

- Han er en rytter med stort potentiale. Han er klar til det her. Han har gjort sit hjemmearbejde og er i god form, sagde Riis.

- Vi kørte ræs i fladt terræn, da jeg var med på første træningstur, og da gjorde han det virkelig godt, og han viste så også, da vi trænede på enkeltstartscyklerne, at han kan noget, sagde Riis.

Det bliver især Lars Michaelsen, der får Andreas Stokbro under sine vinger i foråret. Den unge rytter ventes at debutere for holdet i GP Cycliste de Marseillaise søndag 2. februar.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Flere tilbud efter stor sejr

Andreas Stokbro (tv) og Michael Carbel fører an på en træningstur med NTT Pro Cycling på holdets træningslejr i Dénia i Spanien tidligere i januar. Foto: Ernst van Norde.

Et andet af de hold, der bejlede til Andreas Stokbro efter hans sejr i april i U23-udgaven af brostensklassikeren Flandern Rundt, var amerikanske Trek-Segafredo.

Teammanager Luca Guercilena oplyste under Tour de France 2019 til Ekstra Bladet, at Alexander Kamp og Andreas Stokbro var inviteret til det kendte Mapei-testcenter i Toscana med henblik på en kontrakt, men så langt nåede Stokbro aldrig.

- Jeg talte over en lang periode med Trek. Intentionen har sikkert været, at jeg skulle være inviteret, men det blev jeg aldrig, siger Stokbro, som i stedet kunne se Riwal-holdkammeraten Kamp slutte sig til verdensmester Mads Pedersen på det amerikanske team.

- Hvilken rolle skal du spille på NTT Pro Cycling?

- Jeg skal indgå i klassikertruppen og skal køre mange af brostensklassikerne. De største af løbene skal jeg køre som hjælper for Valgren og Edvald (Boasson Hagen, red.), siger Stokbro.

- Det er ret vildt. Nogle gange skal jeg lige stoppe op og tænke over, hvor jeg er nået til i min karriere. Det er gået hurtigt, for nu står jeg pludselig her som World Tour-rytter og skal køre alle de store klassikere, som jeg har drømt om at køre.

Stærkt aftryk på nyt hold: Gamle Riis-folk vælter ind

Danske ryttere på World Tour i 2020 1. Jakob Fuglsang, 34, Astana 2. Jonas Gregaard, 23, Astana 3. Jesper Hansen, 29, Cofidis 4. Michael Mørkøv, 34, Deceuninck-Quick-Step 5. Kasper Asgreen, 24, Deceuninck-Quick-Step 6. Mikkel Honoré, 22, Deceuninck-Quick-Step 7. Magnus Cort, 26, EF Education First 8. Mads Würtz Schmidt, 25, Israel Start-Up Nation 9. Rasmus Byriel Iversen, 22, Lotto-Soudal 10. Christopher Juul Jensen, 30, Mitchelton-Scott 11. Mathias Norsgaard, 22, Movistar 12. Michael Valgren, 27, NTT Pro Cycling 13. Andreas Stokbro, 22, NTT Pro Cycling 14. Jonas Vingegaard, 23, Jumbo-Visma 15. Søren Kragh Andersen, 25, Sunweb 16. Asbjørn Kragh Andersen, 27, Sunweb 17. Casper Pedersen, 23, Sunweb 18. Mads Pedersen, 24, Trek-Segafredo 19. Alexander Kamp, 26, Trek-Segafredo 20. Niklas Eg, 24, Trek-Segafredo 21. Mikkel Bjerg, 21, UAE Team Emirates 22. Michael Carbel, 24, Team NTT

Spillet i kulissen: Superstjerne hjalp Riis tilbage