Seerne undrer sig: Stjæler de hovedrollen i Tour-studiet?

Kigger man godt efter i udsendelserne fra TV2s Tour de France studie, så ser man et visuelt fransk udtryk med bjerge i studiets baggrund og et lille hus med en mystisk mand og kvinde gående rundt

De franske alper, et fransk hus, stensti og sommerfugle der flyver rundt, er, hvad man kan opleve i TV2s Tour de France studie. Men det er ikke det eneste, der er nemlig blevet leget med det visuelle og sat to statister ind i baggrunden, som har fået folk til at undre sig.

'Hvem er de?' Er det spørgsmål, der lyder, efter at de to statister har været synlige i baggrunden de sidste dage i Tour-studiet.

Ekstra Bladet har talt med TV2s produktionschef for at få svar på, hvem de her to mennesker er, og hvad deres rolle er.

Michel og Annie hedder de to statister, der skal være med til at skabe det franske visuelle udtryk i studiet.

- Hele tour-studiet er et forsøg på at få det til at ligne en fransk bjerglandsby. Det er meningen, at folk skal undre sig. Så længe det ikke bliver forstyrrende for det journalistiske og informerende i udsendelsen, fortæller Klaus Bøgeholdt, der er produktionschef hos TV2..

- Det er vores scenografer, der har været bekendte med parret. Og da manden er franskmand, så synes vi, det kunne være en sjov og oplagt idé. Det er ikke noget, vi har prøvet på denne her måde før.

Michel er navnet på den mandlige statist, og han er selv franskmand. Foto: Rasmus Lykke Gyldenkrone

Annie er navnet på den kvindelige statist. Desværre vil ægteparret ikke tale med pressen. Foto: Rasmus Lykke Gyldenkrone

Desværre har parret ikke selv ønsket at give en kommentar, men i følge produktionschefen så er det en vild førstegangsoplevelse for dem at være statister.

- Vi skal evaluere på det. Det har eksisteret i to dage, og indtil videre synes vi, at idéen er meget sjov og fungerer. Det er selvfølgelig det samme, vi håber, at folk synes, siger Klaus Bøgeholdt.

- Folk kan jo godt se, det ikke er ægte. Tidligere har vi haft sommerfugle og helikoptere. Jeg synes, de første par dage har været okay. Det skal være total underspillet og ukoordineret. De skal forestille en franskmand, der bor i landsbyen, og her bor der så også en ældre kvinde, der har frisørsalonen.

Ægteparret får et honorar for deres statist-job. Tidsperioden på skærmen er noget, de aftaler fra dag til dag. De har begge øresnegle på, så redaktionen kan guide dem undervejs.

