Seier langer ud: Trækker sig fra cykelsporten

Hjertet banker for sport, men nu siger Lars Seier farvel til en af de mange sportsgrene, der har optaget ham allermest, nemlig den med den tohjulede.

I starten af året fortalte Bjarne Riis, Brøndby-bossen Jan Bech Andersen og Seier, at de ville købe sig ind på cykelholdet NTT Pro Cycling, men denne onsdag stod det klart, at det ikke kunne lade sig gøre at udføre den plan.

Bjarne Riis stopper hos NTT

På Facebook skriver rigmanden:

- Vi har afsluttet samarbejdet med Team NTT og siger tak for den tid, vi har haft sammen med holdet, og ønsker Doug Ryder held og lykke med fremtiden. Dermed forventer jeg også en endegyldig afsked fra cykelsporten fra mig personligt.

Han giver også et hug til myndighederne og andre aktører i cykelsporten, dog uden at komme nærmere ind på det.

- Efter mere end 10 år som den vel nok største økonomiske støtte (i eget og Saxo Bank regi) for dansk cykelsport, synes jeg, at jeg har gjort mit. Det er ikke altid blevet fuldt ud gengældt af myndigheder og aktører i sporten, synes jeg helt ærligt, så jeg vil hellere koncentrere mig om andre sportsgrene fremover, skriver han.

Ekstra Bladet arbejder på at få en uddybende kommentar fra Seier, der jo også stadig er dybt involveret i FC København og ishockey-klubben Rungsted Seier Capital.

