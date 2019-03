Sekunder fra stor triumf: Fuglsang slået på målstregen

Jakob Fuglsang (Astana) var lørdag tæt på den helt store triumf i det italienske cykelløb Strade Bianche.

Den danske cykelrytter måtte i sidste ende se sig henvist til andenpladsen efter en direkte duel mod franske Julian Alaphilippe (Quick-Step), der kørte først over målstregen i Siena.

33-årige Fuglsang havde selv skabt det afgørende angreb, da han med 23 kilometer tilbage af det 184 kilometer lang løb gik til angreb op ad en hård stigning.

Med sig fik danskeren Alaphilippe og belgiske Wout Van Aert (Jumbo-Visma), der dog hurtigt måtte slippe.

Med et hårdt tråd fra Fuglsang fik førerduoen skabt et hul på mere end halvandet minut til den nærmeste favoritgruppe, og alt tydede på, at vinderen skulle findes mellem danskeren og Alaphilippe.

Franskmanden ville sandsynligvis være stærkest i et kapløb på målstregen, og derfor forsøgte Fuglsang flere gange at sætte Alaphilippe.

Da det ikke lykkedes, så begyndte begge ryttere at forberede sig på det afgørende slag.

Det taktiske spil betød, at Wout Van Aert kæmpede sig tilbage til de to førende, men belgieren var ikke i stand til at følge med, da Fuglsang forsøgte sig med et angreb med to kilometer tilbage.

Alaphilippe var mere frisk, og det lykkedes franskmanden at gå forbi Fuglsang, der hovedrystende måtte køre over målstregen på andenpladsen to sekunder efter vinderen.

