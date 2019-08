Med Danmarks flotte resultater ved det netop overståede EM i Holland overhalede Danmark Storbritannien på verdensranglisten for nationer. Det betyder, at Danmark får otte mand med til VM i Yorkshire, som køres i slutningen af september.

Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen, giver her sit bud på, hvem de otte ryttere bliver.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Jakob Fuglsang 34 år, nuværende hold: Astana Pro Cycling Team

Jakob Fuglsang kan blive manden, som Danmark skal køre for til VM. Foto: Zac Williams/Ritzau Scanpix

Kyllingens bud på rolle: Kaptajn

- Der er jo ingen tvivl om, at Fuglsang er Danmarks største cykelstjerne, men selv Danmarks største cykelstjerne skal være i form, hvis han skal være kaptajn på sådan et hold. Han skal jo have løbet så hårdt som muligt, hvis han skal gøre sig forhåbninger om noget.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Michael Valgren, 27 år, nuværende hold: Dimension Data

Michael Valgren er en af de ryttere, der kan gøre en forskel for Danmark til VM. Foto: Tariq Mikkel Khan

Kyllingens bud på rolle til VM: Kaptajn

- Hvis Valgren har de ben, som han havde sidste år til VM, så vil han jo være et godt bud på en, som vil kunne gøre det godt.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Søren Kragh Andersen, 25 år, nuværende hold: Team Sunweb

Søren Kragh Andersen kan også få en afgørende rolle til VM, hvis alt flasker sig. Foto: Ernst van Norde

Kyllingens bud på rolle til VM: Kaptajn/fri rolle

- Han er jo en type, der skal have et hårdt løb, hvor tingene skal afgøres fra en mindre gruppe. Søren kører jo typisk stærkt. Han har jo vundet Paris-Tours og er også blevet nummer to dernede. Han har jo ikke haft den bedste sæson, så man må formode, at han har en masse, som han synes, han skal revanchere.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Magnus Cort, 26 år, nuværende hold: Astana Pro Cycling Team

Magnus Cort bliver også en del af det danske hold til VM, hvor han ville kunne få en fri rolle. Foto: Ernst van Norde

Kyllingens bud på rolle til VM: Fri rolle

- En type som Magnus Cort skal også have løbet så hårdt som muligt, hvis han skal have nogen chance, men han kommer jo til at skulle slås med typer som Michael Matthews og Peter Sagan, men det er svært at se Magnus Cort køre fra dem.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Mads Pedersen, 23 år, nuværende hold: Trek – Segafredo

Mads Pedersen skal være et af trækplastrene på det danske hold, vurderer Michael Rasmussen. Foto: Andreas Haubjerg/Polfoto

Kyllingens bud på rolle til VM: Fri rolle/hjælperytter

- Den bliver nok en tand for hård for ham, men det er jo en rute. der ligger op til, at man godt kan køre i udbrud på den. Den ligger jo op til, at man skal turde at køre aggressivt.

--------- SPLIT ELEMENT ---------



Kasper Asgreen, 24 år, nuværende hold: Deceunick Quick-Step

Kasper Asgreen kan ligesom sidste år komme til at spille en rolle sent i løbet, mener Michael Rasmussen Foto: Ernst van Norde

Kyllingens bud på rolle til VM: Fri rolle

- Kasper Asgreen ville også uden tvivl kunne lave noget godt. Han er jo den, der har været årets store overraskelse, og han gjorde sig allerede bemærket sidste år til VM på en meget hård rute, hvor han var sidste mand der blev hentet fra udbruddet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------



Jonas Vingegaard, 22 år, nuværende hold: Team Jumbo-Visma

Jonas Vingegaard kommer med til VM i en rolle som hjælperytter Foto: Ernst van Norde

Kyllingens bud på rolle til VM: Hjælperytter

- Vi ved jo, at han er en af dem, der ville kunne komme i mål på ruten, hvis ruten er så hård, for så skal der måske køres op mod 4000 højdemeter, og så handler det jo om at have nogle folk, der kan køre opad bakke, hvis man skal kunne sidde i en overtalssituation. Vingegaard har jo vist, at han er ret eksplosiv til sidst.

--------- SPLIT ELEMENT ---------



Alexander Kamp, 25 år, nuværende hold: Riwal Readynez Cycling Team

Alexander Kamp kan blive jokeren i Danmarks VM-trup, mener Michael Rasmussen. Foto: Ernst van Norde

Kyllingens bud på rolle til VM: Hjælperytter

- Han er jo lidt en joker, der kan blive sendt afsted, når de når halvvejs ind i løbet, for så må man jo formode, at der kører et udbrud med de næstbedste.

Der er dog flere ryttere, der vil kunne være i spil til at komme med til VM, vurderer Michael Rasmussen. Her vil både Michael Mørkøv, Christopher Juul-Jensen og Jonas Gregaard blandt andet være blandt de øvrige kandidater til at komme med til Yorkshire.

I øjeblikket har Danmark hele 17 ryttere på World Touren, og det er derfor lidt af et dilemma, som landstræner, Anders Lund, står overfor, når der skal udtages et hold til VM.

Se også: Optur for danske cykelstjerner

Se også: Dansker får kaptajnrolle i Danmark Rundt

Se også: Vild dansk succes: Fire supertalenter du SKAL kende