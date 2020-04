- Selv dem, der ikke kan lide os, støttede os

Tour de France skulle bare køres i år til trods for udbruddet af coronavirus, og løbet er blevet sat ind som det vigtigste løb i en ændret kalender.

Det fortæller løbsdirektør Christian Prudhomme, som tog så mange som muligt med på råd.

- Alle i cykelverdenen støttede idéen, selv dem der normalt ikke kan lide os. Nogle hold sagde, at de ville være nødt til at lukke ned uden Touren i 2020.

- Touren er fundamentet i den reviderede kalender, siger Prudhomme til Reuters.

Touren er rykket, så løbet indledes i Nice 29. august med afslutning i Paris 20. september.

Tour de France-løbsdirektør Christian Prudhomme har arbejdet på en udskydelse i flere uger, og onsdag blev det en realitet. (Arkivfoto) Foto: Christian Hartmann/Reuters

Allerede for godt en måned siden begyndte arbejdet med at få rykket den store begivenhed, fortæller løbsdirektøren.

- Vi begyndte at tale om udskydelse med de lokale politikere allerede 18. marts - en dag efter at Frankrig blev lukket ned - og alle var med om bord, siger Prudhomme.

Han fortæller, at han tirsdag talte med 49 lokale politikere for at informere dem om beslutningen.

Tourens rute skal fortsat køres som oprindeligt planlagt, men der kan dog være lidt justeringer i de større byer.

Prudhomme forklarer, at man havde overvejet at placere Touren tidligere i august, men droppede den tanke.

- Ryttere behøver et par måneder til at gøre sig klar til en begivenhed som Touren. Fire, fem eller seks uger til at træne, og så skal vi have et par etapeløb før Touren, siger han.

Det betyder ifølge Prudhomme, at et traditionelt optaktsløb til Touren som Criterium du Dauphine kan forventes at blive afviklet på et tidspunkt i august.

OVERBLIK: Coronavirus aflyser og udsætter sportsbegivenheder Frygten for spredning af coronavirus fører til aflysninger og udsættelser af sportsbegivenheder på stribe. Herunder er udvalgte konsekvenser som følge af coronavirus: OL: * OL - de olympiske lege - rykkes fra sommeren 2020 til perioden 23. juli til 8. august 2021. * PL - de paralympiske lege - rykkes fra 2020 til perioden 25. august til 5. september 2021. * Mange OL-kvalifikationsstævner er indtil videre udsat på ubestemt tid. Fodbold: * EM-slutrunden for mænd er skubbet fra 2020 til 2021. * Mændenes U21-EM og kvindernes EM flyttes til 2022, oplyste Dansk Boldspil-Union (DBU) onsdag. Ifølge Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) er der dog ikke truffet en endelig afgørelse endnu. * Champions League og Europa League er på pause. Finalerne i de to turneringer er udskudt fra maj til endnu ukendte datoer. Uefa forventer, at turneringerne bliver spillet færdig i juli og august. * Samtlige klub- og landskampe på kvindesiden i Europa er på pause. * Superligaen, 1. og 2. division i Danmark er suspenderet på ubestemt tid. * Herrelandsholdets kampe i marts mod Færøerne og England og i juni mod Norge og Sverige i juni er aflyst. * U21-landsholdets EM-kvalifikationskamp i Rumænien 31. marts er udskudt. * Kvindelandsholdets fem EM-kvalifikationskampe i 2020 er udskudt og skal spilles i september, oktober og december. * Premier League i England er suspenderet på ubestemt tid, efter at turneringen forinden var suspenderet til 30. april. * Bundesligaen i Tyskland er suspenderet til 30. april. * Primera Division i Spanien er suspenderet på ubestemt tid. Pokalfinalen mellem Real Sociedad og Athletic Bilbao er udsat på ubestemt tid. * I Italien er alle kampe suspenderet på ubestemt tid. * De to bedste franske fodboldrækker er afbrudt på ubestemt tid. Pokalfinalen mellem PSG og Lyon er udsat. * I Belgien har man valgt at afblæse den bedste liga og kåre førerholdet Club Brugge som mester på skrivebordet. * I Holland opfordrer klubberne Ajax, AZ Alkmaar og PSV til, at man følger det belgiske eksempel og afblæser sæsonen. * Den hviderussiske liga er som den eneste europæiske i gang på trods af corona. * Mange ligaer, kontinentale klubturneringer og kvalifikationskampe til VM er suspenderet verden over. Blandt andet er Copa America skubbet fra 2020 til 2021. * Sydamerikas to største klubturneringer, Copa Libertadores og Copa Sudamericana, der er verdensdelens pendant til Champions League og Europa League, er blevet udskudt til 5. maj. * VM for klubhold, der skulle afvikles til næste sommer, bliver også udskudt, da det kulminerer med EM, der er blevet flyttet fra 2020 til 2021. Håndbold: * Alle europæiske klub- og landskampe til og med maj er aflyst eller udskudt til senere i 2020. * Dansk Håndbold Forbund (DHF) har afsluttet sæsonen før tid for de danske håndboldligaer og 1. division samt alle andre rækker. Team Esbjerg og Aalborg Håndbold er kåret som danske mestre for henholdsvis damer og herrer. * Det Internationale Håndboldforbund (IHF) har udsat OL-kvalifikationen på ubestemt tid. Motor- og bilsport: * Sæsonens otte første Formel 1-grandprixer er aflyst eller udskudt på ubestemt tid. Det drejer sig om grandprixer i Australien, Bahrain, Vietnam, Kina, Holland, Spanien, Monaco og Aserbajdsjan. Sæsonen kommer dermed tidligst i gang 14. juni i Canada. * 24-timers-racerløbet Le Mans er udskudt fra 13.-14. juni til 19.-20. september. * Sæsonstarten i den danske speedwayliga 22. april er udskudt. Par-VM i speedway skubbes til senere på året. Årets første individuelle VM-grandprix rykkes fra midt i maj til august. Ishockey: * Slutspillet i Metal Ligaen er aflyst, og sæsonen er slut. * I mange andre lande er ligaerne også afblæst og afsluttet. * Den bedste nordamerikanske ishockeyliga, NHL, er suspenderet på ubestemt tid. * Den russisk baserede liga KHL har indstillet sæsonen uden at kåre en mester. * Kvindernes A-VM fra 31. marts til 10. april i Canada er aflyst. * Mændenes A-VM i Schweiz i maj er aflyst. Tennis: * Alle professionelle tennisturneringer for herrer og damer er suspenderet frem til 13. juli som minimum. Det betyder blandt andet, at hele grussæsonen er droppet fra kalenderen. * French Open flyttes fra maj til september. * Wimbledon 2020 er aflyst. Basketball: * Den nordamerikanske basketball-liga, NBA, har suspenderet sæsonen. * Euro League er suspenderet. * I Danmark er resten af sæsonen i Basketligaen for mænd samt Dameligaen aflyst. Golf: * Majorturneringerne US Masters (april) og PGA Championship (maj), US Open (juni) og British Open (juli) er alle berørt. * British Open aflyses helt og udskydes til 2021, mens de nye datoer for de øvrige majorturneringer samt Ryder Cup bliver: PGA Championship (6. til 9. august). US Open (17. til 20. september). US Masters (12. til 15. november). Ryder Cup (25. til 27. september). * The Players Championship og flere andre tre turneringer i USA er aflyst. * Flere turneringer på LPGA Touren - heriblandt tre majorturneringer - er aflyst eller udskudt. * European Tour er suspenderet. En række turneringer er aflyst, og billetsalg til alle årets kommende turneringer er sat på pause. * Den danske golfturnering Made in Denmark er udsat. Turneringen stod til at blive afviklet 21. til 24. maj. Atletik: * Indendørs-VM i kinesiske Nanjing (marts) er aflyst. * De første tre Diamond League-stævner i 2020 er udsat. * Maratonløb i Paris, Barcelona, London og Boston flyttes fra foråret til efteråret. Maratonløb i Rom og København (maj) er aflyst. * Motionsløbet Royal Run er udskudt fra 1. juni til 6. september. * VM i atletik, der skulle være afviklet i 2021, er flyttet til 2022 på grund af udskydelsen af OL til 2021. VM i atletik vil blive afholdt fra 15. til 24. juli i 2022. Skisport: * Den alpine World Cup har aflyst afdelinger og sæsonfinale. Sæsonen er dermed slut. Cykling: * UCI forlænger suspenderingen af alle løb i den internationale kalender på grund af coronakrisen med en måned, så den gælder frem til 1. juli. Løbene på øverste hylde - World Touren - er suspenderet frem til 1. august. * Tour de France udskydes og køres fra 29. august til 20. september. * VM i Schweiz køres - som hidtil planlagt - fra 20. til 27. september. * Giro d'Italia begynder på en ukendt dato efter VM, og herefter køres Vuelta a España. * De nationale mesterskaber i landene - som DM i Danmark - gennemføres i weekenden 22. og 23. august. * EM på landevej køres som planlagt fra 9. til 13. september, dermed kan Tour de France-rytterne ikke deltage. * De mest prestigefyldte endagsløb som Milano-Sanremo, Flandern Rundt, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège og Lombardiet Rundt, som er blevet udsat, skal alle køres i år, men datoerne er endnu ikke fastlagt. * UCI vil 15. maj komme med en revideret udgave af kvindernes cykelkalender. * Schweiz Rundt, der skulle begynde 6. juni, er aflyst. Badminton: * Det Internationale Badmintonforbund, BWF, har aflyst alle turneringer til 12. april. * Holdturneringerne Thomas Cup og Uber Cup (VM for hold), der skulle have været spillet i Aarhus fra 16. til 24. maj, er aflyst. * Holdturneringerne Thomas Cup og Uber Cup (VM for hold) i Aarhus er blevet udsat fra 16. til 24. maj til 15. til 23. august, men det er usikkert, om det kan lade sig gøre at afvikle på det tidspunkt. Arrangørerne afventer regeringens præcisering af forbud mod store forsamlinger. * EM i badminton i Ukraine fra 21. til 26. april udskydes på ubestemt tid. * De asiatiske mesterskaber (april) flyttes fra Kina til Filippinerne. Curling: * VM for kvinder i Canada (marts) og VM for herrer i Skotland (april) er aflyst. Bordtennis: * World Tour-turneringen Japan Open er udsat på ubestemt tid. * VM i Sydkorea er udsat for anden gang. Oprindeligt skulle det være afviklet i marts, men blev rykket til slutningen af juni. De nye datoer er 27. september til 4. oktober. Dart: * Den internationale dartturnering Nordic Darts Masters - en del af PDC World Series - i Forum i København er udsat fra 12.-13. juni til 23.-24. oktober. I mange øvrige sportsgrene er stort set alle konkurrencer og kampe ligeledes aflyst eller udsat på grund af coronavirus. Kilder: Reuters, AFP, dpa, Ritzau, TT, BBC, ESPN, UCI. Vis mere Luk