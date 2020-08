- Selvfølgelig ville jeg gerne have spurtet

Mads Pedersen ærgrer sig over, at han ikke fik chancen på 3. etape, men accepterer, at der er andre på holdet, der får muligheden

SISTERON (Ekstra Bladet): Et rotationsprincip. Sådan kan man vist bedst forklare Trek-Segafredos taktik til massespurterne i årets Tour.

Inden starten i Nice gjorde Mads Pedersen det klart, at han sammen med kollegerne Edward Theuns og Jasper Stuyven ville få chancen, når terrænet er til det – og at de på dagen beslutter hvem.

I Danmark var TV2-ekspert Rolf Sørensen lodret uenig i. Han kaldte beslutningen om at køre for Theuns på 3. etape for ’en skandale’, og at der burde satses helhjertet på den danske verdensmester, der allerede på 1. etape viste, at han har fart i benene med en andenplads.

Den udlægning var Mads Pedersen ikke helt enig i.

- Det burde ikke komme bag på nogen, at det er sådan. Det har været meldt helt klart ud fra start af. Så måske skal man lade være med at gøre det til mere, end det er, lyder meldingen til Ekstra Bladet.

På mandagens etape kørte Mads Pedersen Theuns frem til spurten, hvor belgieren blev nummer seks, mens Caleb Ewan (Lotto-Soudal) sejrede foran Quicksteps Sam Bennett og NTT-sprinter Giacomo Nizzolo.

- Det synes jeg er fint nok. Der var åbenbart ikke til mere. Og så er det en fin placering. Det er ingen hemmelighed, at jeg gerne ville have spurtet selv. Men vi har været helt klar fra start af om, at vi ville bytte en gang imellem.

- Vi kører selvfølgelig for mere, men der var ikke til mere i dag. Det var en hektisk spurt, og det er knald eller fald med sådan en.

- Det handler også om, hvordan vi kører leadoutet for ham, og vi bliver også lukket inde. Der er mange ting, der spiller ind – det er ikke kun 20 sekunder med fuld knald, siger Mads Pedersen.

Han kan se frem til 4. etape tirsdag, hvor det bliver bjergrytterne, der skal folde sig ud.

