Selvsikker Vingegaard: - Jeg er i god form

En suveræn Jonas Vingegaard kunne lørdag trille alene over målstregen og tage sin anden etapesejr i træk i O Gran Camino.

Det spanske etapeløb må siges at have været en perfekt optakt til resten af sæsonen, hvor forventningerne til den danske Jumbo-Visma-stjerne er tårnhøje.

Allerede i næste uge venter sæsonen første reelle styrkeprøve, når Vingegaard og co. står over for rivalen og superstjernen Tadej Pogacar i løbet Paris-Nice.

Efter dagens etape satte en selvsikker Vingegaard ord på duellen, der venter.

- Jeg er i god form, så forhåbentligt kan jeg kæmpe for sejren i næste uge og ugen efter det, sagde Vingegaard om Paris-Nice, som køres fra 5. til 12. marts.

- Jeg er tilfreds med, hvor jeg er lige nu, uddybede han ved samme lejlighed.

Foto: Claus Bonnerup

En speciel disciplin

Søndag byder O Gran Camino på en afsluttende enkeltstart, hvor Vingegaard blot skal forsvare et forspring på 53 sekunder for at tage en samlet løbssejr. Alligevel tager danskeren ikke let på etapen.

- Der er en enkeltstart i Tour de France, så ja ... enkeltstarter er vigtige.

- Det er en speciel disciplin, så det er altid rart at gøre det godt, siger Vingegaard.

Den slovenske superstjerne Tadej Pogacar skal til sommer forsøge at generobre titlen som vinder af Tour de France, og netop her kan enkeltstarten på 16. etape blive afgørende.

Søndag venter der dog først Vingegaard en 18 kilometer lang enkeltstart i det spanske, hvor han kan tage sin tredje etapesejr i træk.

- Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan. Måske vil jeg gå efter etapesejren i morgen, hvis jeg har det godt, lyder det fra Jumbo-Visma-rytteren.