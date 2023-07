Cykling ... 16. jul. 2023 kl. 21:30 Gem artikel Gemt artikel

Selvsikker Vingegaard udviser kæmpe overskud

Jonas Vingegaard tror fortsat på Jumbo-planen og udviste stort overskud efter at have forsvaret sin gule trøje efter endnu et Pogacar-angreb på 15. etape