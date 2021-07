Sender besked til danskerne: Støt ham i 'vanvittigt projekt'

Jonas Vingegaard bliver hyldet af dansk kollega, der kalder det 'et vanvittigt projekt' og håber samtidig, at danskerne vil støtte Vingegaard

På Mont Ventoux kørte en 24-årig dansker fra den ubestridte verdensstjerne i den gule førertrøje, og onsdag viste Jonas Vingegaard igen sine evner som klassementsrytter.

Han sad med hele vejen på konge-etapen og ligger nu toer i det samlede klassement. Mads Pedersen hylder efter etapen det danske stjerneskud.

- Endnu en lorte-etape i bjergene, men vi skal også igennem. I dagens video vil jeg hellere tale om det vanvittige projekt, Jonas Vingegaard har gang i.

- Det er vanvittig fedt som dansker at se Jonas køre på den måde, for det har været efterlyst i mange år. En dansker, der kan køre klassement i Tour de France, og nu er der endelig en stjerne her, der bare er flyvende og kommer så uimponeret til Touren.

Vingegaard ankom til Touren med en rolle, som Primož Roglič' hjælper, men da han udgik, fik danskeren mulighed for at køre for sig selv.

- Tænk på hvor tæt han har været på Pogacar, hvis han ikke skulle vente på Primoz i starten af Touren.

Mads Pedersen roser sin danske kollega.

- Jeg tror ikke, at bjergetapen bliver et problem, og så glæder jeg mig til at se, om han kan fyre en enkeltstart af som sidst, så skud ud til Jonas herfra.

- Kæmpe respekt. Han skal sgu bare fortsætte den vej, og så håber jeg, at alle danskerne derhjemme vil støtte Jonas i det her.

