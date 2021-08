Sender kontroversielt signal til kritikere

Med en finger pegende på sit hoved og en anden lagt tyssende over læberne kørte den belgiske mirakelmand Remco Evenepoel torsdag op ad opløbsstrækningen som suveræn vinder af tredje etape af årets Danmark Rundt.

Signalet om at holde mund er kontroversielt i cykelsporten, idet Lance Armstrong og senest Matej Mohoric i Tour de France har brugt bevægelsen som reaktion på dopinganklager.

Evenepoel er ikke under dopingefterforskning, men han brugte altså netop den tyssende bevægelse, da han fejrede sin overbevisende sejr.

- Det handlede om, at jeg skal tro på mig selv og svare med pedalerne. Det er det, jeg har prøvet at gøre, og jeg synes, at jeg gjorde det godt i dag (torsdag, red.), sagde Evenepoel, da han mødte pressen efter sejrsceremonien.

Kritisk Merckx

- Det er altid let at kritisere mig, men ingen ser, hvad jeg går igennem derhjemme eller i træning. Det er hårdt at blive kritiseret, sagde Evenepoel, som altså med sin finger på læberne bad sine kritikere tie stille.

Remco Evenepoel i førertrøjen, som han efter alt at dømme vil bære i resten af løbet. Det slutter lørdag med en enkeltstart på Frederiksberg. Foto: Ernst van Norde.

En af dem er legenden Eddy Merckx, som sidste år udtalte, at Evenepoel endnu havde lang vej at gå og for tidligt hvilede på laurbærrene. I maj i år rettede Merckx kritik af Evenepoels tydelige behag for at være i centrum og hans konstante brug af sociale medier.

Om det specifikt var Merckx, som Evenepoel tyssede på, er uklart, men det var en fejring, han havde planlagt – og som han havde god tid til at udføre, idet han kørte over stregen halvandet minut før nærmeste forfølger.

Grumt styrt

- Jeg trænede en dag med en ven, og jeg sagde, at jeg ville fejre min næste sejr på den måde, fortalte Evenepoel, som sidste år i Lombardiet Rundt styrtede alvorligt og brækkede bækkenet. Hans kamp for at vende tilbage har optaget millioner af fans.

Remco Evenepoel er ofte blev kaldt 'den nye Eddy Merckx'. Endnu har han dog meget at lære, før han for eksempel kan vinde en Grand Tour, har Merckx udtalt. Foto: Ernst van Norde.

- Jeg blev ved med at tro på mig selv og sagde: ‘En dag bliver jeg i stand til at gøre, hvad jeg kunne før styrtet.’ Jeg kommer tættere og tættere på, og det er noget, jeg skal fejre for mig selv og for at tro på mig selv.

- Man skal aldrig give op eller opgive nogen. Vi så det med Cavendish, som vandt fire etaper i Tour de France, selv om ingen troede på ham i starten. Det var et godt svar, sagde Evenepoel med reference til sin holdkammerat Mark Cavendish, som også kører Danmark Rundt.

Kørte forkert

Evenepoels sejr var på alle måder bemærkelsesværdig. Med 30 kilometer til mål han forkert og droppede pludselig ud af en stærk udbrydergruppe, hvor også de danske klassikerstjerner Mads Pedersen og Søren Kragh Andersen sad.

Søren Kragh Andersen var en af forhåndsfavoritterne til den samlede sejr i årets Danmark Rundt. Foto: Ernst van Norde.

Med 17 kilometer til mål var den 21-årige belgier for længst tilbage i front og skød af sted i et soloangreb, som efterlod alle måbende bagude. Nærmest vantro blev de vidner til en eventyrlig kraftudladning på løbets afsluttende tre omgange med den stejle Kiddesvej som hårdeste udfordring.

Det var en magtdemonstration, som ingen i løbets 30 år lange historie har set mage til. Så ekstremt overlegen var Evenepoel, at han hentede feltet med en omgang, før han rullede over stregen.

Løbet afgjort

Ærbødigt trak feltet ind til siden, så den unge komet kunne fare forbi. Alle er tilsyneladende ganske bjergtaget af den unge belgier. Selv dem, der må se frem til at køre mod mirakelmanden - og formentlig ret ofte tabe til ham - i resten af deres karriere, tog hatten af for hans præstation.

Mads Pedersen tabte i lighed med alle andre chancen for at vinde Danmark Rundt, da Remco Evenepoel skruede bissen på i Vejle. Foto: Ernst van Norde.

- Da han kørte lige efter Kiddesvej første gang, vidste vi godt, at det var andenpladsen, vi skulle køre om, sagde tidligere verdensmester Mads Pedersen, som med Evenepoels opvisning mistede sin chance for at vinde Danmark Rundt igen.

- Han lagde satme hurtigt fra land og tog hurtigt et halvt minut, og så voksede forspringet bare. Ja, hvad kan man sige? Til lykke til Remco! Det er virkelig imponerende.

- Hvis ikke Danmark Rundt er afgjort nu, så skal han godt nok være uheldig på de næste etaper, sagde Mads Pedersen, som blev nummer fem på etapen.