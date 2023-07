Sender særlig hilsen

2023 har været et hårdt år for den danske cykelrytter Emma Norsgaard Bjerg.

I marts styrtede Movistar-rytteren i det italienske endagsløb Strade Bianche og brækkede kravebenet.

Men fredag var det som om, alle nedturene blev glemt. Emma Norsgaard Bjerg kørte på sensationel vis først over stregen i 6. etape af Tour de France Femmes. Hun snød alle sprinterfavoritterne, der ikke formåede at hente danskeren, der sad i et stærkt udbrud på etapen.

Foto: Jeff Pachoud/Ritzau Scanpix

Det var en tydelig rørt dansker, der kom i mål og gav interview efter triumfen, og nu sender hun en særlig hilsen til sin mand Mikkel Bjerg, der også er professionel cykelrytter for UAE Team Emirates.

- Det her er fantastisk. Tak til Movistar, tak til mine venner, til min familie. Særlig tak til dig Mikkel for altid at tro på mig. Det her til dig, siger Emma Norsgaard Bjerg i en video, som Movistar har delt på Twitter.

Døde ti gange

Det er den anden danske etapesejr i Tour de France Femmes, eftersom Cecilie Uttrup Ludwig vandt en etape sidste år, hvor løbet blev kørt for første gang.

Allerede inden etapestart havde Emma Norsgaard Bjerg troen på et godt resultat.

- Jeg havde en virkelig god følelse i kroppen i morges. Jeg ringede til min mand og sagde, at jeg ville i udbrud, siger hun til TV 2 Sport.

- De sidste ti kilometer troede jeg virkelig på det. Jeg døde måske ti gange derude, men jeg tænkte, at det her er Tour de France.

- Det har reddet hele min sæson, siger Norsgaard Bjerg.

Etapesejren kalder hun for den største sejr i sin karriere.