Sender signal til Vingegaard

Weekenden har budt på cykelløb verden rundt, hvor flere lande har afholdt deres nationale mesterskaber i landevejscykling.

Her er det specielt interessant at se på nogle af sportens store navne for at se, om de har benene klar til årets Tour de France.

Søndag afholdt Slovenien mesterskabet, og ikke overraskende tog verdens nummer ét, Tadej Pogačar, sejren.

Der er dermed ingen tvivl om, at sloveneren stadig er i fremragende form frem mod årets Tour de France.

Jonas Vingegaard kan altså forvente at få kamp til målstregen, når Touren begynder 1. juli.

Belgisk dominans

Belgien er også et land, som er kendt for at producere gode cykelryttere, og derfor er det også værd at kigge mod deres nationale mesterskab.

Det 230 kilometer lange løb var tæt, men i sidste ende var det et familiært navn, som tog sejren.

Annonce:

Quick-Steps Remco Evenepoel blev løbets store helt, og med sejren tilføjer han endnu et trofæ til et særdeles fornuftigt år.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Remco Evenepoel stod søndag øverst på podiet efter de belgiske mesterskaber i landevejscykling. Foto: Tom Goyvaerts/Ritzau Scanpix.

Evenepoel rangerer lige nu blandt verdens allerbedste, men Jonas Vingegaard og Mattias Skjelmose skal ikke bekymre sig om den stærke belgier under årets Tour de France.

Han kører nemlig ikke løbet.

Jumbo-Visma-rytteren Wout van Aert sluttede på en 47.-plads.

Stærke holdkammerater

Søndag blev der også kørt nationalt mesterskab i Holland, og her deltog flere prominente ryttere.

Sejren gik til Jonas Vingegaards holdkammerat Dylan van Baarle, og Jumbo-Visma fulgte også op med en andenplads. Den gik til Olav Kooij.

Team Jumbo-Visma har endnu ikke offentliggjort årets Tour de France-hold, så hvorvidt sidste års Tour-vinder får selskab af Hollands nye mester, må tiden vise.