Sendte Fuglsang i asfalten: - Jeg har sagt undskyld

Jakob Fuglsang var involveret i et blodigt styrt mod slutningen af 1. etape i årets Tour de France og har siden kæmpet med efterveerne fra mødet med den belgiske asfalt.

Danskeren blev ramt af et andet styrt og var uden skyld i uheldet. Det bekræfter italienske Damiano Caruso, der inden tirsdagens 4. etape erkendte, at han var årsag til Fuglsangs styrt.

- Jeg er ked af det på hans vegne, men sådan er cykling. Nogle gange styrter folk foran mig, men i dette tilfælde var jeg årsagen til styrtet.

- Jeg har sagt undskyld til ham, og han forstod, at det ikke var min skyld. Det er disse situationer, der bare sker i cykelløb, siger Damiano Caruso til TV 2 Sport.

Han forklarer dog sit eget styrt med, at en rytter foran ham slog et slag med sin cykel, og at det var grunden til, at han ramte den forankørende.

Damiano Caruso led også selv efter sit styrt. Foto: CHRISTIAN HARTMANN/Ritzau Scanpix

Jakob Fuglsang slog både hovedet og knæet, men gennemførte siden både holdtidskørslen søndag og de to følgende etaper på forholdsvis flad vej.

- Jeg har haft bedre dage. Men efter i går er jeg ret tilfreds med den generelle fornemmelse, lød det fra Fuglsang efter holdløbet.

- Det gik bedre, end jeg frygtede i går (lørdag, red.). Der troede jeg, at jeg bare skulle sider på hjul og diktere hastigheden, vi skulle køre. Men jeg var i stand til også at tage føringer. Jeg følte mig ikke 100 procent, men det kommer tilbage dag for dag.

Onsdag byder på en etape i kuperet terræn, inden den første reelle bjergetape rammer rytterne. Til den tid er Jakob Fuglsang forhåbentlig tilbage på 100 procent.

Jakob Fuglsang blev behandlet på mandagens 3. etape. Foto: MARCO BERTORELLO/Ritzau Scanpix

