Sendte Fuglsang i kæmpe krise: - Det er fantastisk

ALBI (Ekstra Bladet): På Team Ineos bliver der ikke taget let på detaljer. Her ved de, at detaljer er vejen til sejr.

Derfor sad Geraint Thomas, Egan Bernal og alle de andre på det britiske hold også, hvor de skulle, da Deceuninck QuickStep satte sidevinds-angrebet ind.

- Vi gav den et skud lidt tidligere, men der var ikke de rigtige forhold til det. Så prøvede EF Education og efter det QuickStep. Vi var hele tiden opmærksomme på alt. Og så blev det en god dag til slut, sagde Geraint Thomas.

Sidste års vinder hentydede naturligvis til den gevinst på 1.40 minutter til Jakob Fuglsang, Richie Porte, Rigoberto Uran og Thibaut Pinot, som sidevinds-angrebet endte med at kaste af sig.

Et gigantisk hug til mange af konkurrenterne om den samlede sejr.

- Det er det – specielt på en dag som i dag, hvor man ikke rigtigt forventede noget. Det var bare en fejl fra deres side, og det kostede dem mere end halvandet minut. Men det er fantastisk set fra vores side, sagde waliseren.

Han var selv fremme og tage føringer og så mange andre hold, der var interesserede i at lægge kræfter i angrebet.

- Der var mange til at tage føringer, og bagved kørte de hårdt på – specielt op ad bakke. Men de løb tør for kræfter, og så endte det med et stort forspring, lød konklusionen.

Geraint Thomas ligger nu nummer to i klassementet, 1.12 minutter efter Julian Alaphilippe – mens han har lagt mere end to minutters afstand til Jakob Fuglsang.

Kæmpe katastrofe: Fuglsang slagtet i sidevinden

Kyllingen om kæmpe nedtur: - Utroligt dumt

Se også: Tour-dansker afslører: Rødvin og røverhistorier

Tour-hold i kaos: Det sejler på dansker-hold