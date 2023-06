Sendte upassende billeder: Sportsdirektør bandlyst fra Touren

Tour de France er ramt af en regulær skandale, inden løbet overhovedet er gået i gang.

Det belgiske hold Lotto-Dstny har måttet rejse til Bilbao uden sin sportsdirektør, den tidligere toprytter Allan Davis.

Årsagen er de billeder, han har sendt en kvinde på Twitter. Billeder af sig selv i bar overkrop – taget på et hotelværelse.

- Det er et personligt anliggende, der ikke har noget med Lotto-Dstny at gøre, siger holdets direktør, Stéphane Heulot, og sportsmanager Kurt Van de Wouwer i en pressemeddelelse.

- Vi ønsker ikke, at private forhold bliver blandet sammen med holdet, siger de - uden at nævne Davis ved navn.

Så derfor er den 42-årige VM-bronzevinder blevet bedt om at holde sig væk.

Ekstra Bladet har været i kontakt med kvinden, han har sendt billederne til.

Annonce:

- Jeg leder efter arbejde, og så skrev han til mig. Min første tanke var, at han kunne hjælpe mig, at jeg måske endda kunne få et job i cykelbranchen, fortæller hun.

Allan Davis blev treer ved VM i linjeløb på hjemmebane i 2010 - efter Thor Hushovd og Matti Breschel. Foto: Andrew Brownbill/AP/Ritzau Scanpix

De to skrev frem og tilbage, og kvinden indvilgede i at sende en selfie, da han bad om det.

- Jeg anede ikke, hvad han ville med det, siger hun.

Så sendte Allan Davis et billede af sig selv retur, selvom kvinden ikke havde bedt om det.

- Når en fyr beder om billeder og sender billeder af sig selv topløs på et hotelværelse … og han så taler om, hvad han kan gøre for mig… Så sendte han et billede mere. Der kunne jeg godt regne ud, at han ledte efter noget andet, og så stoppede jeg samtalen, siger hun.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Lotto-Dstnys pressemedarbejder, der ikke har yderligere at tilføje. Det har desuden ikke været muligt at få et interview med Allan Davis.