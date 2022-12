Ser frem til at køre med superstjerne: ’Han er unik’

Skiftet fra DSM til Mathieu Van der Poel og Alpecin-Deceuninck har været en vild oplevelse for Søren Kragh Andersen, der ser frem til at køre med hollænderen, som er noget helt særligt

Der findes stjerner inden for cykelsporten, og så findes der fænomener.

Efter at have kørt hele sin professionel karriere på Team DSM skifter Søren Kragh Andersen næste år til Alpecin-Deceuninck.

Blandt de nye kollegaer er fænomenet Mathieu van der Poel, som danskeren næste år bliver holdkammerater med.

Til Ekstra Bladet beretter den 28-årige dansker, at det giver ham et løft at skulle køre med den formidable hollænder.

- Han er unik og en af verdens bedste ryttere. Det er der ingen tvivl om, og det, synes jeg, er ret spændende. At skulle køre med så stor en stjerne giver noget ekstra motivation.

27-årige Mathieu van der Poel har i løbet af sin professionelle karriere vundet det mytiske monument Flandern Rundt to gange i 2020 og 2022. Derudover har han vundet etaper i både Tour de France og Giro d’Italia og er elsket bredt i sporten for sin evige angrebslyst.

Mathieu van der Poel i den lyserøde førertrøje under Giro d'Italia. Foto: Marco Alpozzi, Ritzau Scanpix

Kragh Andersen har ifølge Van der Poel også den aura, som er meget få stjerner forundt i cykelsporten:

- Van der Poel har noget specielt lidt ligesom Pogacar, Van Aert og Evenepoel. Der er måske fem ryttere i verden, der har den x-faktor, og der er han en af dem. Han er noget særligt i feltet. Når du har vundet så mange cykelløb og Flandern Rundt to gange, så er du noget særligt.

Personligt håber danskeren, at han kan være med til at hjælpe Van der Poel og holdet. Dette kan han gøre både ved at agere hjælper for hollænderen, men også ved at køre sin egen chance ved lejligheder.

- Forhåbentlig skal jeg køre nogle løb med ham, og han kører efter at vinde, så jeg skal også være på mit bedste. Jeg er ret sikker på, at hvis jeg kører op til mit bedste, kan vi hjælpe hinanden.

- Men min drøm er helt sikkert, at jeg også selv skal køre finaler. Det er det, jeg går efter og håber at kunne gøre i de store cykelløb de kommende år.

Søren Kragh Andersen har i løbet af sin karriere vundet ti UCI-sejre. Stærkest stråler de to etapesejre, han vandt i Tour de France i 2020.

Søren Kragh Andersen efter Paris-Roubaix i 2021. Foto: Jonas Olufson

Surrealistisk at skifte hold

Kragh Andersen har været en fast bestanddel af DSM-holdet, der tidligere hed Sunweb, siden 2016.

Derfor var det også en vild oplevelse for ham at vinke farvel til de gamle omgivelser og møde op til Alpecin-Deceunincks træningslejr her i december og se en masse nye ansigter.

- Det har været surrealistisk. Jeg har været så længe på DSM, at tingene nærmest var ved at blive en vane. Så i år var virkelig en vild oplevelse, men det var fedt. Jeg er lidt ude af min comfort-zone her, og det giver mig motivation og ny energi, kan jeg mærke. Så jeg er superglad for det indtil videre. Det er lidt vildt faktisk.

- Jeg har også været meget glad for at være på DSM, og de har været dygtige til at udvikle mig i mange år, men jeg er også ret sikker på, at mit nye hold kommer til at lære mig nye ting. Det, synes jeg, er ret spændende.

Motivationen er med andre ord i top forud for 2023-sæsonen hos den 28-årige fynbo, der ventes at spille en vigtig rolle for Alpecin-Deceuninck i forårets største løb.