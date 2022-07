Ser kun én mulighed for Vingegaard

En tidligere slovensk toprytter mener ikke, at Jonas Vingegaard har den store chance for at hamle op med Tadej Pogacar

En enkelt gang har han forsøgt at tage fusen på det slovenske stjerneskud, men ellers sidder Jonas Vingegaard klistret til Tadej Pogacar, der lige nu er på vej mod sin tredje Tour de France-triumf på stribe.

Og selvom den ydmyge klatrer fra Glyngøre blot er 39 sekunder efter UAE-rytteren i klassementet, mener den tidligere slovenske stjerne Janez Brajkovic ikke, at Pogacar kan overvindes.

- Jeg blev overrasket af Vingegaard, men jeg tror stadig ikke, han kan slå Pogacar. Ikke engang på de længere stigninger. Også selvom han siger, han er stærkere der, lyder det fra Brajkovic i en podcast fra det slovenske medie RTV.

På 7. etape var Vingegaard, der sidste år blev nummer to i Tour de France, tæt på at blæse alle bagover, da han angreb Pogacar på de stejle grusveje på La Super Planches des Belles Filles.

Sloveneren var imidlertid iskold og rullede forbi danskeren lige inden målstregen og tog således etapesejren.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: Claus Bonnerup

Inden bjergslaget på 7. etape lå det ikke i kortene, at Vingegaard ville forsøge at stjæle sekunder fra Pogacar, fordi han selv mente, han var stærkere på de længere stigninger. Og det skete som nævnt heller ikke.

Men på et eller andet tidspunkt skal danskeren hente tid. I hvert fald hvis han vil vinde og træde et trin op på podiet i Paris.

Men står det til Janez Brajkovic, skal der noget helt andet til.

- INEOS og Jumbo-Visma er nødt til at forsøge noget sammen i anden og tredje uge. Hvis de venter til finale-stignigerne, er det for sent. Eneste mulighed er at slå sig sammen og få isoleret Pogacar på stigningerne inden, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet..

De to rivaler får talt lidt ud på cyklerne efter 9. etape. Foto: Claus Bonnerup

Roser hinanden til skyerne

Vingegaard og Pogacar er rivaler på landevejene, men det er også to ryttere, der taler hinanden meget op, når de står foran mikrofonen for at blive interviewet før og efter etaperne.

Senest forholdt danskeren sig til det omtrent 40 sekunders forspring, Pogacar har på ham, og så kom de flotte ord ellers.

- 39 sekunder er ikke ret meget. Det er vel forskellen på en dårlig dag, men Tadej har ingen dårlige dage. Han er meget stærk, så vi skal gøre vores bedste for at udfordre ham, sagde han blandt andet i et interview med Wielerflits.

Da han var ved at overhale sloveneren på La Super Planches des Belles Filles, anerkendte Pogacar efterfølgende, hvor stor en trussel Vingegaard er i bjergene.

- Lige nu er han en af de stærkeste klatrere i verden - og nok den bedste. Han er meget kompakt og har et stærkt hold omkring sig. Han kører virkelig godt, lød det.

