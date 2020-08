Ser to muligheder: - Megasvært

Når årets Tour de France løber af stablen 29. august bliver det med sikkerhed med flere danskere til start.

Verdensmester Mads Pedersen og Søren Kragh Andersen er allerede blevet udtaget, mens Mads Würtz Schmidt, Michael Valgreen, Kasper Asgreen, Christopher Juul-Jensen, Michael Mørkøv og Niklas Eg alle ligner gode bud på deltagere.

De kan med fordel læse med her, for Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen, har allerede lagt en plan for, hvor vi kan få en dansk etapesejr.

- Danskerne skal nok køre sig lidt i form i løbet, og så skal de være klar på 12. etape. Den vil flere af dem kunne begå sig på. Det er en rigtig danskeretape.

- Der er rigtig gode muligheder for, at et udbrud kører hjem. Den er for lang til, at den kan blive kontrolleret, og den er for hård for sprinterne, siger Michael Rasmussen om de 218 km fra Chauvigny til Sarran Corrèze i hjertet af Frankrig.

Og skulle det glippe, så er der såmænd også en nødplan et par dage senere.

- Jamen, der er også 14. etape til Lyon. Det er også danskerterræn, påpeger Michael Rasmussen.

Mads Pedersen har allerede nappet en sejr i sin VM-trøje. Under Touren må han gerne tage en mere. Foto: Andrzej Grygiel/Ritzau Scanpix

Men garantier er der ingen af – for det er vanskeligt at ramme det rigtige udbrud.

- Vi ved bare, at det er megasvært for nu at sige det mildt. Der sidder 100 mand, der ikke har fået noget ud af det, og vil i udbrud på sådan en dag. De ved også, at feltet snart kører ind i Alperne, og så får de slet ikke noget ud af det.

- Så det er ikke nogen nem opgave. De ender med at sidde sammen med typer som Greg Van Avermaet, Philippe Gilbert og Thomas De Gendt. Der skal man sgu have benene skruet rigtigt på for at køre med om sejren, siger Michael Rasmussen.

Se også: Flere profiler bliver væk fra DM

Se også: Colombianer overtager Fuglsangs trone

Se også: Skræmmende billeder: - Hold din mund, du er i live