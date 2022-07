Sigtet: Prøvede at cykle over Storebælt

Den gik ikke for seks tyske motionister, som prøvede at krydse Storebæltsbroen, efter Tour-feltet havde passeret

De troede, at de var snedige, men endte i stedet med at blive hentet tilbage af politiet og sigtet for overtrædelse af færdselsloven.

- Fyns Politi kan bekræfte, at seks tyske cyklister er blevet sigtet for overtrædelse af færdselsloven, fordi de cyklede ud på Storebæltsbroen fra Sjællandssiden, efter Tour-feltet var passeret, siger Charlotte Nyborg, kommunikationsrådgiver hos Fyns Politi til TV 2 Øst.

De seks tyskere var ifølge mediet iklædt professionelt cykeltøj, og det var formentlig påklædningen, som gav cykelturisterne mulighed for at snyde sig igennem afspærringerne og ud på broen.

Nåede op på højbroen

Cykelturisterne nåede at forcere et betalingsanlæg og begive sig et stykke opad højbroen, før de blev stoppet af politiet og bragt tilbage til den sjællandske side.

Ved betalingsanlægget blev de ifølge TV 2 Østs oplysninger guidet ind i Sund & Bælts lokaler, hvor de blev tilbageholdt af politiet og sigtet for overtrædelse af færdselsloven.

Det er endnu uvist, hvad de seks tyskere skal punge ud med - men det bliver nok ikke en billig omgang.

Stor dansk Tour-dag

Dagens etape var en stor dansk succes.



Den massive mængde tilskuere langs dagens etape kunne se Magnus Cort vinde alle tre bjergspurter og sikre sig den prikkede bjergtrøje, som han nu kan vise frem på den sidste etape på dansk jord, når feltet skal forcere 182 kilometer mellem Vejle til Sønderborg.

Etapen blev vundet af Fabio Jakobsen, og den gule trøje skiftede hænder, da Wout van Aert med en andenplads på dagens etape hentede nok bonussekunder til at fratage hans landsmand Yves Lampaert den gule hæder.

Billedgalleri : Tour-fest i Danmark

Fuld skærm

Foto: Jonathan Damslund Foto: Claus Bonnerup Foto: Jonathan Damslund Foto: Claus Bonnerup Foto: Jonathan Damslund Foto: Ernst Van Norde Foto: Jonathan Damslund Foto: Ernst Van Norde Foto: Jonathan Damslund Foto: Ernst Van Norde Foto: Ernst Van Norde

--------- SPLIT ELEMENT ---------