Sjælden kritik: Dansker udleverer sit eget hold

Astana havde en forfærdelig mandag, hvor Jakob Fuglsang smed et minut og 40 sekunder til favoritter som Geraint Thomas, Egan Bernal og Nairo Quintana, da han blev sat i sidevinden.

Fuglsang og hjælperytterne var slet ikke klar på sidevindsangrebet og tog i stedet imod flasker, da angrebet blev sat ind. Og der er noget om snakken, når det påstås, at Astana er for uorganiseret i forhold til et hold som Team Ineos.

Det bekræfter holdets danske rytter Magnus Cort i et usædvanligt ærligt interview med TV 2 Sport inden onsdagens etape.

- Ja, det tror jeg. Det kan man nok godt sige. Det er ikke nogen hemmelighed, siger han og medgiver, at det ikke bliver løst på en dag.

- Nej, det er lidt en indgroet ting i holdet. Jeg tror godt, de kan lide, at der er mere ro på, og at de har en idé om, at rytteren præsterer bedre, hvis man slapper mere af og ikke får helt så mange tæsk. Jeg er mere fan af, at vi har lidt klarere linjer og dermed også nemmere kan følge op på, hvad der er gået galt, inden det er gået galt, siger Magnus Cort.

Magnus Cort bekræfter, at Astana har været for ustruktureret. Foto: Claus Bonnerup

Jakob Fuglsang er nummer 16 i det samlede klassement. To minutter og ti sekunder efter Geraint Thomas på andenpladsen.

Dermed kræver det et mindre mirakel, hvis danskeren skal på podiet i Paris om halvanden uge, men ifølge Magnus Cort er rollerne i det mindste på plads efter fadæsen på 10. etape.

- Vi har fået ridset rollerne klarere op i forhold til, hvad det er, de enkelte skal i dag. Tidligere har det været lidt løst, og vi har bare skullet 'hjælpe Jakob'. Der har skullet komme lidt mere styr på, hvem der gør hvad, siger Magnus Cort til TV 2 Sport og medgiver, at det er for sløset, at holdet skulle miste et minut og 40 sekunder, før de fik defineret rollerne.

Udtalelsen er næppe sød musik hos ledelsen i Astana, hvor Corts fremtid i forvejen er usikker.

Hans kontrakt løber året ud, og ifølge journalisten Ciro Scognamiglio fra den italienske sportsavis La Gazzetta dello Sport er Magnus Cort tæt på at bytte tilværelsen på kasakhiske Astana ud med en ditto hos amerikanske EF Education.

Magnus Cort vandt 15. etape i sidste års Tour de France.

