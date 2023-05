Sjælden sejr i Giroen

Endnu en Giro d'Italia-etape, endnu en udbrydersejr.

Søndag kunne Brandon McNulty hæve armene i triumf, da han kørte først over stregen på 15. etape af den italienske grand tour.

UAE-amerikaneren kom til mål sammen med Ben Healy (EF) og Marco Frigo (Israel-Premier Tech) og vandt spurten om etapesejren. Sejren var McNultys første i år og hans blot sjette i karrieren.

Det var fjerde dag i træk, at etapevinderen blev fundet blandt de ryttere, der var afsted i et udbrud.

Blandt topnavnene var der tilsyneladende indgået våbenhvile søndag.

De fulgtes således ad det meste af dagen. Først på en lille, men stejl stigning i målbyen Bergamo stak de store kanoner til hinanden, men de endte med at køre over stregen i samlet flok.

Annonce:

Bruno Armirail i den lyserøde førertrøje kunne dog ikke følge med. Franskmanden, der overtog den samlede føring lørdag efter at have siddet i det udbrud, der nåede til mål, mistede derfor lidt tid, men får en dag mere som nummer et i klassementet.

Ligesom det var tilfældet lørdag, kom et stort udbrud hurtigt afsted på søndagens etape og fik lang snor af feltet.

Udbrydergruppen gik for alvor i opløsning på vej op ad dagens sidste bjerg, kategori 2-stigningen Roncola Alta. En trio med Ben Healy, Marco Frigo og Brandon McNulty endte i front.

Fra den kørte Healy væk lidt over tre kilometer fra toppen. Ireren har tidligere offentligt erkendt, at han ikke er hurtig i en spurt, så at han ville alene til mål kom ikke som nogen overraskelse.

Det lykkedes dog kun kortvarigt Healy at slippe af med sine konkurrenter. Brandon McNulty fik kontakt på nedkørslen, og ti kilometer fra målstregen nåede Marco Frigo op til de to i front.

På en kort, men stejl stigning i Bergamo - fire kilometer fra mål - gav Ben Healy den et skud mere og angreb. Men Brandon McNulty hang på, og med hiv og sving fik Marco Frigo også kæmpet sig frem igen.

Det endte med en spurtduel mellem de tre trætte ryttere, og her havde Brandon McNulty altså mest at skyde med.

Topnavnene kom i mål små syv minutter efter McNylty.

Mandag er der hviledag, inden løbet genoptages tirsdag med en stor bjergetape, hvor rytterne skal bestige fem kategoriserede stigninger med mål på den sidste, kategori 1-stigningen Monte Bondone.