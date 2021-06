Skadet Froome fortsætter i Touren trods styrt

FAKTA: 2. etape i Tour de France

Fakta om 2. etape i Tour de France:

Søndag 27. juni.

Fra Perros-Guirec til Mûr-de-Bretagne Guerédan, 183,5 kilometer.

Type: Kuperet.

*Beskrivelse: Igen må sprinterne tage plads på andet parket og lade rampelyset stå på de eksplosive puncheurs. Etapen slutter nemlig op ad Mûr-de-Bretagne, som endda skal passeres to gange i alt i finalen. Første gang rammer rytterne den med 18 kilometer til mål, og så er det tunge gods nok smidt af derfra. I kampen om sejren handler det om at holde sig til, så en luskebuks ikke endnu en gang lykkes med at snige sig væk, mens de andre passer på hinanden.

*Vidste du at … Alexis Vuillermoz (2015) og Dan Martin (2018) er de to seneste vindere på Mûr-de-Bretagne i Tour de France.

*Hold øje med:

Julian Alaphilippe (Quick-Step)

Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix)

Primoz Roglic (Jumbo-Visma)