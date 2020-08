Skal af med trøjen i år

VM i landevejscykling i 2020 vil blive afholdt med en ny vært.

Det afslører præsidenten for Den Internationale Cykelunion (UCI), David Lappartient, på Twitter.

- Vi er glade for at annoncere, at VM i landevejscykling vil blive afholdt med en ny vært. Mere information kommer 2. september, skriver David Lappartient på det sociale medie.

Tidligere har det været fremme, at der ville komme afklaring tirsdag, men nu bliver det altså i stedet på onsdag, at UCI kan fortælle mere om planerne for afviklingen af VM.

For knap tre uger siden stod det klart, at VM ikke kunne afholdes omkring Aigle-Martigny, da den schweiziske vært måtte trække sig.

Det skyldtes, at Schweiz ikke tillader store arrangementer med mere end 1000 personer før 30. september på grund af risiko for coronasmitte, og VM skulle efter planen afholdes 20. til 27. september.

UCI meldte da ud, at man kiggede efter en ny vært, og at unionen ville træffe en beslutning senest 1. september.

Danske Mads Pedersen er forsvarende verdensmester efter triumfen for et år siden. Ved en aflysning af dette års VM ville han kunne se frem til yderligere et år i den regnbuefarvede VM-trikot.

'Komisk og amatøragtigt'

