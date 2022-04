Skal blive i sengen efter skrækkeligt styrt

Et brud på skulderbladet, to brækkede ribben og en kollapset lunge.

Den franske verdensmester Julian Alaphilippe kom voldsomt galt afsted, da han var involveret i et styrt i den mytiske cykelklassiker Liége-Bastogne-Liége i søndags.

Efterfølgende røntgenundersøgelser bekræftede de bange anelser, og skaderne på den 29-årige cykelrytters krop var omfattende.

Nu oplyser Brian Holm, den danske Quick-Step Alpha Vinyl Team-sportschef, at Alaphilippe må undvære cykelskoene og hjelmen i den nærmeste fremtid, hvilket selvsagt ikke er så underligt.

- Han skal være sengeliggende det næste stykke tid, og uden at jeg er 100 procent sikker, så bliver det fire til seks uger for ham uden cykel, fortæller Brian Holm til Ekstra Bladet.

Styrtet indtræf omtrent 62 kilometer fra målstregen i Liège. I flere minutter lå Alaphilippe sammenkrøllet i en grøft ude af stand til hverken at tale normalt eller trække vejret ordentligt.

Holdkammeraten Ilan Van Wilder, der også var involveret i styrtet, brækkede sin kæbe.

- Da billederne løb over skærmen, tænkte flere af os, at det nok var meget grimt det her, fortæller den danske sportschef, som sammen med flere kollegaer overværede det hele på afstand.

- Vores mekaniker smed alt, hvad han havde i hænderne for at styrte ned til ham, og der vidste vi godt, den var gal. Især da Romain Bardet gjorde det samme (gik ned til ham, red.).

Sidstnævnte røg også af cyklen, men han var vaks til at opfatte, at Alaphilippe led i grøften, hvorfor han akavet bevægede sig ned til sin franske rival for at tilse ham.

Artiklen fortsætter under billedet..

Alaphilippe på togt med holdkammerat Remco Evenepoel. Foto: Eric Lalmand/Ritzau Scanpix

For mange grimme styrt

Hvis Quick-Step-mandskabet følte, at søndagens strabadser på de belgiske landeveje var en følelsesmæssig rejse, så kan man ikke bebrejde dem.

Alaphillipes holdkammerat Remco Evenepoel krydsede stregen som den første, da han sikrede forårets første klassikersejr til holdet. Den 22-årige komet stak afsted cirka 30 kilometer fra mål og satte konkurrenterne af i et eksplosivt angreb. Dermed var der lidt at glæde sig over.

Quick-Step gjorde sig særligt bemærket ved sidste års Tour de France, hvor Mark Cavendish vandt fire etaper, men holdet har også været hårdt ramt af uheld blandt rytterne.

Artiklen fortsætter under billederne..

Remco Evenpoel bliver tilset efter hans styrt udover en bro. Foto: Fabio Ferrari/Ritzau Scanpix

Her kolliderer Quick-Steps Fabio Jakobsen med barrieren i Polen Rundt. Foto: TOMASZ MARKOWSKI/Ritzau Scanpix

Netop Evenepoel styrtede i 2020 udover en bro i Lombardiet Rundt og pådrog sig svære skader, mens Fabio Jakobsen i høj fart kolliderede med en barriere bare få dage senere i Polen Rundt.

- Jeg må indrømme, at jeg synes, vi har været uheldige. Både med Remco og Fabio. Det er ikke fedt, men det er cykelløb, siger Brian Holm.

Julian Alaphilippe er en selvskreven rytter til Quick-Steps Tour de France-hold, hvis han er fit, men skaderne er mildest talt en skidt optakt til løbet, der starter 1. juli.

Brian Holm har endnu ikke det fulde overblik, hvad angår de forberedelser, så han kan ikke sige noget om, hvad Alaphilippes skader kommer til at betyde for det franske etapeløb.