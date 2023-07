Tadej Pogacar tog sig på hviledagen tid til at forklare lidt om at træde af på naturens vegne - og hvad man helst ikke skal

Alle, der har set cykling i tv, kender situationen, hvor en eller flere ryttere er kørt ud til siden for at træde af på naturens vegne.

Det er en helt naturlig ting for en rytter at skulle tisse med al den væske, der skal indenbords, men hvad er egentlig de uskrevne regler omkring det? Det spurgte en journalist Tadej Pogacar om på slovenerens pressemøde mandag - og det havde han ingen problemer med at svare på.

- Ja, der er forskellige taktikker. Nogen gør det, mens de cykler, men jeg foretrækker at stoppe.

- Normalt er det sådan, at når udbruddet kører, så stopper den gule førertrøje, og så stopper alle med ham, forklarede Tadej Pogacar.

Han har udviklet nogle simple regler for, hvad han skal gøre - og hvad han helst ikke skal gøre_.

- Personligt forsøger jeg maksimalt at tisse to gange på en etape. Og altid i situationer, hvor man kan komme hurtigt tilbage og hvor andre stopper - aldrig alene.

- Og skal du lave stort, er du færdig! Der er aldrig godt. For så er det svært at komme tilbage, påpegede han uden helt at kunne undertrykke et grin.

En af de mere berømte situationer omkring at lave stort var under kongeetapen i Giro d'Italia i 2017, da Tom Dumoulin i den lyserøde førertrøje havde fået dårlig mave.

Derfor hoppede han af cyklen og direkte ned i grøften og forrettede sin nødtørft. Det kostede ham næsten førertrøjen den dag, men han holdt sig dog i front og endte - selvom han faktisk mistede trøjen få dag efter - med at vinde Giroen det år efter et brag af en sidste enkeltstart.