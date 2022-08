Skal ikke med: - Fuldt forståeligt

Ifølge Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen, har Jonas Vingegaard fravalgt VM til fordel for to italienske endagsløb, der passer bedre til den danske Tour-vinder

Mange havde nok håbet på et gensyn mef Jonas Vingegaard i de danske cykeltrøjer til VM i landevejscykling, men det lader vente på sig.

Tirsdag offentliggjorde Dansk Cykle Union Tour-vinderens afbud til VM i en pressemeddelse. Landstræner Anders Lund udtalte, at den danske Tour-vinder havde 'valgt at fokusere på andre opgaver i Jumbo-Visma regi'.

Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen, forstår dog udmærket Vingegaard og holdets beslutning om at prioritere anderledes.

- Den VM-rute, der ligger nede i Australien, er ikke en rute, der favoriserer en bjergrytter som Jonas Vingegaard. I det løb dernede vil han være hjælperytter for sådan en som Magnus Cort eller Søren Kragh, og det ved Jonas godt.

Rytteren har sine styrker i det høje terræn, hvor han af flere omgange satte sin direkte konkurrent Tadej Pogačar i kampen om den gule førertrøje. Foto: Bas Czerwinski/Ritzau Scanpix

Hr. og fru Kakkelbord har intet at sige

Med et cykelkyndigt blik på VM, der finder sted i Australien fra 18.-25. september i den australske by Wollongong, giver fravalget god mening.

Michael Rasmussen kan også godt 'forstå opmærksomheden om, hvad Vingegaard stiller op i', men det handler om det store billede.

- Det er fuldt forståeligt, at Jonas Vingegaard melder fra. Jonas skal løfte de opgaver, Jumbo Visma beder ham om og ikke, hvad hr. og fru kakkelbord synes er ret og rimeligt.

20.000 stod klar til at hylde Jonas Vingegaard, da han kom tilbage til Glyngøre. Foto: Mads Andreas Frost

Hvornår kan vi så forvente at se Tour de France-vinderen i sadlen igen?

- Jeg ved, at han skal køre Giro dell'Emilia og formentlig også Lombardiet Rundt til oktober, der er to af de hårdeste endagsløb på cykelkalenderen.

- Der kan jeg også forestille mig, at han gør det rigtig fornuftigt. Og der er ikke nogen tvivl om, at en sejr i de løb, vil være en rigtig fin måde for Jonas at slutte sin sæson af på.

Magnus Cort er en af de fire ryttere udtaget af landsholdstræner Anders Lund, der skal forsøge at få VM-trøjen tilbage til Danmark som ved Mads Pedersens triumf i 2019. Foto: Claus Bonnerup

Første løb siden Tour-sejr

Søndag kørte Jonas Vingegaard sit første ræs siden Touren i det hollandske gadeløb Etten Leur, hvor danskeren vandt løbet. Sejren er dog ikke noget særligt, ifølge Michael Rasmussen er vinderen faktisk givet på forhånd.

- Den, der får flest penge for at starte, er den, der får lov til at vinde. Det er sådan, det fungerer i gadeløbene, udtaler Michael Rasmussen.

Desværre kommer Cykeldanmark højst sandsynligt ikke til at se den Hillerslev-fødte klassementrytter i den danske landsholdstrøje lige foreløbigt. Landstræner Anders Lund har i første omgang sat sin lid til Mattias Skjelmose, Jakob Fuglsang, Søren Kragh og Magnus Cort til den foreløbige VM-trup, der stadig har ledige sadler tilovers.

