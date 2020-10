Skal knogletransplanteres for at få tænder igen

Fabio Jakobsen skal igennem flere operationer for igen at kunne fungere normalt

Cykelrytteren Fabio Jakobsen har stadig lang vej igen i forhold til at få en normal hverdag.

Efter sit forfærdelige styrt på 1. etape i Polen Rundt 5. august har den 24-årige hollænder allerede været grueligt meget igennem.

Styrtet forårsagede voldsomme kvæstelser i hovedet, og han var i livsfare, da han blev kørt på hospitalet. Da han vågnede fra sin medicinske koma stod det klart, at han ville overleve - men det ville blive noget af en kamp at vende tilbage.

Deceuninck-Quicksteps team manager, Patrick lefevere, berettede, at hollænderen havde brækket samtlige knogler i ansigtet, mistet alle tænder og havde fået 130 sting.

Jakobsen blev set gå ind i et fly en uges tid efter styrtet, og torsdag meldte han for første gang ud om sin tilstand på de sociale medier:

'De seneste to måneder har været domineret af at komme mig efter mit styrt i Polen Rundt. Først og fremmest skulle jeg i lang tid komme mig over min hjernerystelse og andre skrammer/skader. Skaderne/arrene i mit ansigt heler godt,' indleder Fabio Jakobsen.

Han gør rede for, at han 8. oktober skal have en anden operation af sin kæbe.

'Operationen består i at placere knogle taget fra mit bækken i både over- og underkæbe, for der mangler meget knogle. Det skal hele i flere måneder.'

'Efter det skal jeg opereres igen for at få implantater i min kæbe, så jeg kan få nye tænder, da jeg mistede dem i mit styrt,' skriver Fabio Jakobsen.

Det er altså fortsat en lang proces, der venter den unge hollænder, før han kan leve et normalt liv - og forhåbentlig vende tilbage til cykelsporten.

