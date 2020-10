Skandale i Giro'en: Rytter kvæstet af løst hegn

Den italienske cykelrytter Luca Wackermann er efter alt at dømme færdig i Giro d'Italia, efter han blev ramt af et løst hegn mod slutningen af etapen

Vinden på Sicilien har skabt udfordringer for rytterne i Giro d'Italia, siden løbet startede i lørdags, men tirsdag gik det helt galt på 4. etape.

Luca Wackermann og Etienne Van Empel fra Vini Zabù – KTM blev således ramt af et løst hegn. Sidstnævnte kunne efterfølgende køre de sidste kilometer i mål, men ifølge holdet har Luca Wackermann ikke gennemført etapen.

Holdet skriver desuden, at Luca Wackermann er ved bevidsthed, og at den fulde historie snart vil komme frem.

De henviser sandsynligvis til meldingerne om, at det skulle være vinden fra en alt for lavt hængende helikopter, der fik hegnet til at flyve ind i de to cykelryttere. I første omgang skrev Vini Zabù – KTM ellers på Twitter, at det skyldtes den stærke vind.

Ifølge cykelsportmediet La Flamme Rouge har sportsdirektør Angelo Citracca udtalt følgende til RAI 2.

- Helikopteren fløj for lavt og fik barriererne til at blæse op. Barriererne var ikke fastgjort ordentligt, skulle han have sagt.

Sportsdirektøren har desuden givet en opdatering på Wackermanns tilstand.

- Wackermann er på hospitalet. Han har brækket kindbenet og en flænge under hagen. Han er ved bevidsthed men kan ikke huske at være væltet eller været med i Giro d'Italia. Nu skal han røntgenfotograferes, siger han.

Ekstra Bladets udsendte i Villafranca Tirrena har foreløbig forgæves forsøgt at indhente en kommentar fra organisationen bag Giro d'Italia. om, hvordan og hvorfor det gik galt ude på ruten.

